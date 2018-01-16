İstanbulspor - Fenerbahçe maçı özeti

GOL!

Erdinç Şahin

Giuliano ile 1-0 öne geçti.Fenerbahçe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mauricio Isla.Aatif Chahechouhe rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.Ceza sahası içinde topla buluşan Eslem Öztürk, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Carlos Kameni kurtarıyor.İstanbulspor takımından Mehmet Zeki Çelik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.Samed Karakoç ile Oğuzhan Berber arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Samed Karakoç. Yarı alanın ortalarından İstanbulspor takımı oyuna başlayacak.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarOkan, Yalçın, Oğuzhan, Wellington, Mehmet Zeki, Muhammed, Kubilay, Eslem, Ali Dere, Kojic, ZaferKameni, Isla, Neustadter, Yiğithan, Hasan Ali Kaldırım, Samed, Oğuz Kağan, Mehmet Topal, Aatif, Alper, Fernandao