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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı özeti

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile İstanbulspor 2-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rakibini 1-0 yenerek kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu

16 Ocak 2018, Salı 22:52
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı özeti
MAÇIN ÖZETİ

İstanbulspor 0 - 1 Fenerbahçe 

GOL!

89.DK: Fenerbahçe, Giuliano ile 1-0 öne geçti.

54.DK: Fenerbahçe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mauricio Isla.

45.DK: İlk yarı sona erdi.

23.DK: Aatif Chahechouhe rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.



17.DK: Ceza sahası içinde topla buluşan Eslem Öztürk, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Carlos Kameni kurtarıyor.

13.DK: İstanbulspor takımından Mehmet Zeki Çelik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4.DK: Samed Karakoç ile Oğuzhan Berber arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Samed Karakoç. Yarı alanın ortalarından İstanbulspor takımı oyuna başlayacak.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İstanbulspor'un ilk 11'i: 

Okan, Yalçın, Oğuzhan, Wellington, Mehmet Zeki, Muhammed, Kubilay, Eslem, Ali Dere, Kojic, Zafer

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: 

Kameni, Isla, Neustadter, Yiğithan, Hasan Ali Kaldırım, Samed, Oğuz Kağan, Mehmet Topal, Aatif, Alper, Fernandao

 



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