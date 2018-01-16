İstanbulspor - Fenerbahçe maçı özeti

MAÇIN ÖZETİ
İstanbulspor 0 - 1 Fenerbahçe
GOL!
89.DK: Fenerbahçe,
Giuliano ile 1-0 öne geçti.
54.DK:
Fenerbahçe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mauricio Isla.
45.DK: İlk yarı sona erdi.
23.DK:
Aatif Chahechouhe rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
17.DK:
Ceza sahası içinde topla buluşan Eslem Öztürk, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Carlos Kameni kurtarıyor.
13.DK:
İstanbulspor takımından Mehmet Zeki Çelik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
4.DK:
Samed Karakoç ile Oğuzhan Berber arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Samed Karakoç. Yarı alanın ortalarından İstanbulspor takımı oyuna başlayacak.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
İstanbulspor'un ilk 11'i:
Okan, Yalçın, Oğuzhan, Wellington, Mehmet Zeki, Muhammed, Kubilay, Eslem, Ali Dere, Kojic, Zafer
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Kameni, Isla, Neustadter, Yiğithan, Hasan Ali Kaldırım, Samed, Oğuz Kağan, Mehmet Topal, Aatif, Alper, Fernandao
Erdinç Şahin