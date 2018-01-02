İşte 2017’de doğan bebeklere en fazla verilen isimler

YUSUF 5 YILDIR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

63 İL DE 'ZEYNEP'İ TERCİH ETTİ

İSTANBULLULAR 'DEFNE' VE 'ÖMER' DEDİ

Senim Tanay

Ajans Press’in Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve medyaya yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre kız çocuklarına Zeynep’in ardından sırasıyla en fazlaveisimleri verildi.Erkek bebeklerde son beş yıldır Yusuf ismi zirveyi bırakmazkenveisimleri sırasıyla en çok kullanılan isimler oldu.Kız çocuklarında birinci sırada yer alanZeynep" ismi aynı zamanda 63 ilde en çok tercih edilen ilk isim oldu.İstanbul’da en çok tercih edilen isimler kızlarda "Defne", erkeklerde de "Ömer" oldu. Ankara’da ise erkeklerde "Eymen", kızlarda "Zeynep" adı tercih edildi.