İşte 2017’de doğan bebeklere en fazla verilen isimler

Ajans Press’in Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve medyaya yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre kız çocuklarına Zeynep’in ardından sırasıyla en fazla Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin
ve Azra
isimleri verildi.
YUSUF 5 YILDIR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Erkek bebeklerde son beş yıldır Yusuf ismi zirveyi bırakmazken Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf
ve Mehmet
isimleri sırasıyla en çok kullanılan isimler oldu.
63 İL DE 'ZEYNEP'İ TERCİH ETTİ
Kız çocuklarında birinci sırada yer alan "
Zeynep" ismi aynı zamanda 63 ilde en çok tercih edilen ilk isim oldu.
İSTANBULLULAR 'DEFNE' VE 'ÖMER' DEDİ
İstanbul’da en çok tercih edilen isimler kızlarda "Defne", erkeklerde de "Ömer" oldu. Ankara’da ise erkeklerde "Eymen", kızlarda "Zeynep" adı tercih edildi.
Senim Tanay