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İşte 2017’de doğan bebeklere en fazla verilen isimler

Türkiye’de 2017’de doğan bebekler için en çok tercih edilen isimler belli oldu. Geçen yıl doğan kız bebeklerine en çok Zeynep ismi verilirken erkeklerde ilk tercih Yusuf oldu

02 Ocak 2018, Salı 10:09
İşte 2017’de doğan bebeklere en fazla verilen isimler
Ajans Press’in Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve medyaya yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre kız çocuklarına Zeynep’in ardından sırasıyla en fazla Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra isimleri verildi.

YUSUF 5 YILDIR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Erkek bebeklerde son beş yıldır Yusuf ismi zirveyi bırakmazken Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet isimleri sırasıyla en çok kullanılan isimler oldu.

63 İL DE 'ZEYNEP'İ TERCİH ETTİ

Kız çocuklarında birinci sırada yer alan "Zeynep" ismi aynı zamanda 63 ilde en çok tercih edilen ilk isim oldu.

İSTANBULLULAR 'DEFNE' VE 'ÖMER' DEDİ

İstanbul’da en çok tercih edilen isimler kızlarda "Defne", erkeklerde de "Ömer" oldu. Ankara’da ise erkeklerde "Eymen", kızlarda "Zeynep" adı tercih edildi.
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