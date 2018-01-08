İşte 44 yaşındaki Ariel Ortega’nın son hali!

Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe
forması giyen ve Sarı-Lacivertli taraftarların unutulmazları arasına giren Ariel Ortega’nın
son hali görenleri şaşırttı.
2002-2003 sezonunda River Plate’ten
transfer edilen Ortega Süper Lig’de
bir sezon oynadıktan sonra Arjantin’e
transfer olmuş ve 2012 yılında kariyerini noktalamıştı.
24 Ekim 2002’de Ortega, İstanbul’da Fenerbahçe taraftarları ile buluşmuş ve büyük bir coşku yaşanmıştı.
Fenerbahçe’ye
28 yaşında gelen 1974 doğumlu Ariel Ortega
şu an 44 yaşında. Aradan geçen 16 yılda bir hayli değişen ve yaşlanan Ortega son olarak jubile maçında oğluyla sarıldığı anın fotoğrafını koluna dövme yaptırdı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafa Fenerbahçe
taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.
Erdinç Şahin