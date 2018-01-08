İşte 44 yaşındaki Ariel Ortega’nın son hali!

Erdinç Şahin

Bir dönemforması giyen ve Sarı-Lacivertli taraftarların unutulmazları arasına girenson hali görenleri şaşırttı.2002-2003 sezonundatransfer edilenbir sezon oynadıktan sonratransfer olmuş ve 2012 yılında kariyerini noktalamıştı.28 yaşında gelen 1974 doğumluşu an 44 yaşında. Aradan geçen 16 yılda bir hayli değişen ve yaşlanan Ortega son olarak jubile maçında oğluyla sarıldığı anın fotoğrafını koluna dövme yaptırdı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafataraftarları da yoğun ilgi gösterdi.