İşte AK Parti'den aday olamayacak 23 Milletvekili

AK Partili 23 milletvekilinin bu dönem aday adayı olamadığı ortaya çıktı.
BUGÜN MAHİR ÜNAL’A SORULMUŞTU
AK Parti’nden 23 milletvekilinin aday adaylığı başvurusunda bulunmadığı hatırlatılarak, bu kişilerin isimlerinin sorulmasına üzerine Ünal, “Her seçimde daha önceki dönemde milletvekili olan fakat yeni dönemde kendi takdirleriyle başvuruda bulunmayan onlarca milletvekili olmuştur. Bunlar herhangi bir planlama dahilinde değil, milletvekillerinin takdiri. Böyle bir takdirde bulunan arkadaşlarımın isimlerini tek tek saymam mümkün değil.” cevabını verdi.
İşte o isimler...
Mehmet Müezzinoğlu – BURSA
Burhan Kayatürk – VAN
Ekrem Erdem – İSTANBUL
Hüseyin Samani – ANTALYA
İsrafil Kışla -ARTVİN
Hüseyin Şahin – -BURSA
Ahmet Davutoğlu- KONYA
Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR
Murat Göktürk -NEVŞEHİR
Hasan Özyer – MUĞLA
Cemalettin Kani Torun- BURSA
Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL
İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR
Recep Konuk – KARAMAN
Coşkun Çakır – TOKAT
Cemil Çiçek – ANKARA
Mehmet Ali Şahin – KARABÜK
Ali Babacan – ANKARA
Beşir Atalay – VAN
Özcan Ulupınar – ZONGULDAK
Ayhan Gider – ÇANAKKALE
İsmail Kahraman – İSTANBUL
Fevzi Şanverdi-HATAY
Serap Belovacıklı