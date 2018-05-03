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İşte AK Parti'den aday olamayacak 23 Milletvekili

AK Parti’den aday adaylığı başvurusu yapmayan milletvekillerinin isimleri belli oldu. Aday adayı olamayan isimlerin büyük çoğunluğu 3 dönem kuralına takıldığı için başvuruda bulunamadı.

03 Mayıs 2018, Perşembe 16:43
İşte AK Parti'den aday olamayacak 23 Milletvekili
AK Partili 23 milletvekilinin bu dönem aday adayı olamadığı ortaya çıktı.


BUGÜN MAHİR ÜNAL’A SORULMUŞTU


AK Parti’nden 23 milletvekilinin aday adaylığı başvurusunda bulunmadığı hatırlatılarak, bu kişilerin isimlerinin sorulmasına üzerine Ünal, “Her seçimde daha önceki dönemde milletvekili olan fakat yeni dönemde kendi takdirleriyle başvuruda bulunmayan onlarca milletvekili olmuştur. Bunlar herhangi bir planlama dahilinde değil, milletvekillerinin takdiri. Böyle bir takdirde bulunan arkadaşlarımın isimlerini tek tek saymam mümkün değil.” cevabını verdi.

İşte o isimler...

Mehmet Müezzinoğlu – BURSA

Burhan Kayatürk – VAN

Ekrem Erdem – İSTANBUL

Hüseyin Samani – ANTALYA

İsrafil Kışla -ARTVİN

Hüseyin Şahin – -BURSA

Ahmet Davutoğlu- KONYA

Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR

Murat Göktürk -NEVŞEHİR

Hasan Özyer – MUĞLA

Cemalettin Kani Torun- BURSA

Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL

İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR

Recep Konuk – KARAMAN

Coşkun Çakır – TOKAT

Cemil Çiçek – ANKARA

Mehmet Ali Şahin – KARABÜK

Ali Babacan – ANKARA

Beşir Atalay – VAN

Özcan Ulupınar – ZONGULDAK

Ayhan Gider – ÇANAKKALE

İsmail Kahraman – İSTANBUL

Fevzi Şanverdi-HATAY


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