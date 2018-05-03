İşte AK Parti'den aday olamayacak 23 Milletvekili



BUGÜN MAHİR ÜNAL’A SORULMUŞTU

Serap Belovacıklı

AK Partili 23 milletvekilinin bu dönem aday adayı olamadığı ortaya çıktı.AK Parti’nden 23 milletvekilinin aday adaylığı başvurusunda bulunmadığı hatırlatılarak, bu kişilerin isimlerinin sorulmasına üzerine Ünal, “Her seçimde daha önceki dönemde milletvekili olan fakat yeni dönemde kendi takdirleriyle başvuruda bulunmayan onlarca milletvekili olmuştur. Bunlar herhangi bir planlama dahilinde değil, milletvekillerinin takdiri. Böyle bir takdirde bulunan arkadaşlarımın isimlerini tek tek saymam mümkün değil.” cevabını verdi.İşte o isimler...Mehmet Müezzinoğlu – BURSABurhan Kayatürk – VANEkrem Erdem – İSTANBULHüseyin Samani – ANTALYAİsrafil Kışla -ARTVİNHüseyin Şahin – -BURSAAhmet Davutoğlu- KONYAFatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİRMurat Göktürk -NEVŞEHİRHasan Özyer – MUĞLACemalettin Kani Torun- BURSAMehmet Ali Pulcu- İSTANBULİbrahim Mustafa Turhan – İZMİRRecep Konuk – KARAMANCoşkun Çakır – TOKATCemil Çiçek – ANKARAMehmet Ali Şahin – KARABÜKAli Babacan – ANKARABeşir Atalay – VANÖzcan Ulupınar – ZONGULDAKAyhan Gider – ÇANAKKALEİsmail Kahraman – İSTANBULFevzi Şanverdi-HATAY