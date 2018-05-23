AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilen 600 milletvekili adayı için seçim kılavuzu yayınladı. Seçimlerde Ramazan ayına uygun olarak “Vakit Türkiye vakti” sloganı kullanılacak.

ADAYLARA UYARI VE TAVSİYELER

“Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca gürültü kirliliği yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı. Adayların siyasi söylemlerinden kampanya sürecine kadar pekçok öneri, uyarı ve tavsiyeye yer verildi.



