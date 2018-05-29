Ali Koç, başkan seçilmesi halinde futbol şubesinde radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç’un ilk hamlesi, Avrupa’da tanınan ve güçlü ilişkileri olan bir sportif direktörü takımın başına getirmek olacak. Başkan adayı Koç’un, bugün anlaştığı kişiyi açıklaması bekleniyor.

Ali Koç’un ‘futbol aklı’ olacak ismin Fransız Damien Comolli olduğu öğrenildi. 49 yaşındaki futbol adamıyla anlaşmanın uzun süre önce sağlandığı, Comolli’nin çalışmalara çoktan başladığı kaydedildi. Damien Comolli, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçı Ali Koç’la birlikte locadan takip etmişti.

"TÜRK FUTBOLU DEĞİŞMELİ"

Damien Comolli Fransız olmasına rağmen ülkesinde sadece St.Etienne’de çalıştı. 2001-04 yılları arasında burada futbol direktörlüğü yaptı. 49 yaşındaki Fransız, 2005-08 seneleri arasında ise Tottenham’da aynı görevi üstlendi. Damien Comolli, 2010-11 sezonunda Liverpool’da takım menaceri olurken, ertesi sezon ise futbol direktörlüğüne getirildi. Oyuncu izleme konusunda uzman olan Comolli, daha önce Türk futboluyla alakalı olarak, “Felsefe tamamen değişmeli. Yıldız almak yerine kendi yıldızlarınızı geliştirmelisiniz” demişti.