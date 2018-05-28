Fenerbahçe'de kongre öncesinde baş döndürücü bir trafik yaşanırken ilginç gelişmeler de oluyor. Bunlardan biri de teknik direktör Aykut Kocaman konusu.

Habertürk'ün haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcı her ne kadar ligin bitimi sonrasında ayrılma sinyalleri verse de Aziz Yıldırım ve yönetiminin görevde kalması halinde istifa mektubunu çöpe atacak. Bunun için de Kocaman şimdiden yeni sezon için çalışmalarını başlattığı öğrenildi.

Bu kapsamda da Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası forvete genç bir oyuncu alınması konusunda talepte bulundu. Kocaman bunu yaparken de adresi her zamanki gibi Fransa oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman, Saint Etienne’de forma giyen 22 yaşındaki Jonathan Bamba’nın transfer edilmesini yönetimden istedi.

Bamba, geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken 7 gol atıp 10 da asist yapma başarısını gösterdi. Fransa U21 Takımı’nda da görev yapan Bamba 2 kez forma giydiği kupa maçında da 1 gol 1 asist yaptı.Genç oyuncunun bir diğer özelliği de forvet hattının hem sağ hem de solunda oynayabilmesi.