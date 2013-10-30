İşte bankasız faizsiz senetle 25 proje

Eylül ayında peşinat kullanım oranı yüzde 21,60 kullanılan banka kredisi oranı yüzde 35,01 ve kullanılan senet oranı yüzde 43,39 gerçekleşen konut alımında, banka kredisi kullanım oranı önceki aya göre yüzde 22,32 düşerken, senet kullanım oranı yüzde 20,75 yükseldi.

*Markalı konut projelerinin çok büyük bir bölümü yüzde 1 KDV oranı ile satıldı. Yüzde 18 KDV ile satışı gerçekleştirilen konutların oranı yüzde 1′lerde kaldı.

*Eylül ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 14,8′i inşaatı tamamlanmış, yüzde 85,2′si ise inşaatı tamamlanmamış konutlardan oluşuyor.

*İstanbul Avrupa yakasındaki markalı projelerde satılan konutların yüzde 13,4′ü, Asya yakasında ise yüzde 10,8′i inşaatı tamamlanmış konutlardan oluştu.

*2013 Eylül ayı verilerine göre, Türkiye geneli için inşaatı bitmiş konut stoku oranı yüzde 14,76 iken inşaatı bitmemiş konut stoku oranı ise yüzde 85,24 oldu. Bu durum İstanbul Asya yakası markalı konut projeleri için yüzde 10,84′e yüzde 89,16 olarak göze çarpıyor.

* İstanbul Avrupa yakasında ise durum çok farklı değil, inşaatı bitmiş konut stoku oranı yüzde 13,43 iken inşaatı bitmemiş konut stoku oranı ise yüzde 86,57 olarak hesaplandı.

*Türkiye geneli ile İstanbul Asya-Avrupa yakası kıyaslandığında çok büyük fark gözükmese de İstanbul’da inşaatı bitmiş markalı proje konut stokları, Türkiye geneline göre 1-2 puan geride bulunuyor.

*Yatırımcılarının son dönemki talepleri incelendiğinde, ağırlıklı olarak 3+1 tipinde konutların talep edildiği görülüyor. Fiyat anlamında ise yatırımcılar gerçekleştirdikleri satın alımlarda yoğun olarak metrekaresi 2 bin liranın atındaki konutları tercih ediyor.

*Satışta olan Türkiye geneli markalı konut projelerinin oda tipleri incelendiğinde, konutların ağırlıklı olarak 3+1, 2+1 ve 1+1 tipinde oldukları gözlemleniyor. Bu üç konut tipinin toplamı piyasanın yüzde 83,91′ini oluşturuyor.

Peki hangi firmalar vatandaşı banka ile muhatap etmeden senet yoluyla daire sahibi olmasını sağlıyor.

Yayın yönetmenimiz Mehmet Canıtatlı sizler için araştırdı.





DUMANKAYA İNŞAAT PROJELERİ

Dumankaya İnşaat’ın satışta olan projelerin sayısı neredeyse 10’u buluyor. Farklı kampanyaları ile herkesin ev sahibi olmasını amaçlayan Dumankaya İnşaat, İstanbul’un farklı semtlerinde inşaatı devam eden ve yakın gelecekte teslim süreci başlayacak olan tüm projelerinde vatandaşı banka ile muhatap etmeden tapu sahibi yapacak kampanyalı satışlarına devam ediyor.

Bu çerçevede Dumankaya Finansman sistemi ile dairenin listedeki fiyatının yarısı peşin olarak alınıyor. Diğer yarısının Mayıs 2014’te ödenmesi talep ediliyor.

Bir başka öneri ise 18 ay faizsiz ödeme seçeneği. Bu seçenekte de, daire fiyatının yüzde 40’ı peşinat olarak alınıyor. Geriye kalan meblağın yüzde 50’si eşit taksitler halinde 18 ayda ödeniyor. Yüzde 10’u ise Haziran 2014’teki ara ödemede tahsil ediliyor.

Dumankaya inşaat tüm projelerindeki peşin satışlarında ise belirli bir süre geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim uyguluyor.

Senetli kampanyaya dahil olan projeler:

1- 1- RİTİM İSTANBUL

2- 2 -DUMANKAYA MİKS

3- 3- DUMANKAYA MODERN VADİ

4- 4 -DUMANKAYA MODERN COLLECTİON

5- 5- FLEX KURTKÖY

6- 6 -ADRES NATURA

7- 7- KONSEPT HALKALI

8- 8 -DUMANKAYA HORİZON





9 -9- İNNOVİA SUİTES

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı imzasıyla Beylikdüzü’nde yükselen İnnovia Suites projesi otel konseptinde satışa sunuldu. İnnovia Suites Beylikdüzü projesinde standart kiradan iki kat fazlası, tapu değer artış garantisi ve esnek kullanım imkanı sunuluyor. Projenin 2014 yılında tamamlanması hedefleniyor. Yeşil GYO yüzde 75 tapu değer artışını garanti ederken 24 bin liralık ödemeyle 15 günlük gayrimenkul tapusunun sahibi olunabiliyor. Beylikdüzü İnnovia Suites ödeme planına göre yüzde 40 peşinattan sonra, geriye kalan yüzde 60 bakiye tutarı firma bünyesinde sıfır faizli senet halinde ödeniyor.

WEB: www.innoviasuites.com

-10 – AB YAŞAM EVLERİ

AB Grup İnşaat’ın bir projesi olan AB Yaşam Evleri’nde yüzde 30 peşinatla 24 ay senetli satışlar yapılabiliyor.

Bahçelievler Yenibosna bölgesinde inşa edilen projede 1+1,2+1,3+1 dubleks seçeneği mevcut olan 126 daireden oluşuyor. Örneğin 1+1 dairelerde 220 bin lira olan bedelin yüzde 30’u olan 66 bin lira peşinat olarak ödendikten sonra geriye kalan yüzde 70’lik bedel firma bünyesinde 24 ay taksitli senet halinde düzenlenebiliyor.

WEB: abgrupinsaat.com/





-11 - VADİ TEPE – BAHÇEŞEHİR

Bahçeşehir’in en değerli ve en büyük arazisi üzerinde hayata geçirilen “Vaditepe Bahçeşehir” projesinin ilk etabı KİPTAŞ’ın imzasıyla 2015 yılında teslim edilecek.

Az katlı ve yüksek katlı blokların yer aldığı projede, klasik mahalle yaşantısını yansıtan ve modern şehir hayatını taşıyan sokaklar bulunuyor.

Son 15 yıl içinde planlı bir şekilde uydu kent olarak gelişen Bahçeşehir’in, göl manzarasına en hakim noktası üzerinde konumlandırılan Vaditepe, 1+1'den 5+2'ye kadar çeşitli tiplerde daireler yer alıyor. TEM Otoyolu’na 1.5 km mesafede konumlandırılan Vaditepe’de fiyatlar 250.400 TL’den (2+1) başlıyor. Projede arzu eden müşterilere peşinat tutarına göre vade farksız 12- 18-24-36-42 ve 48 aylık ödeme imkânı sunuluyor. Örneğin 100 bin liranın yüzde 20’si peşin verildiğinde 12 ay vade seçeneği devreye giriyor ve ayda 6.667 lira tahsil ediliyor.

Yüzde 50 peşinatta ise 48 ay boyunca sadece 1.042 lira taksit ödemesi yapılıyor. Yüzde 10 peşinatlı sabit taksitli ödemede maalesef banka faizi devreye giriyor.

WEB: www.vaditepebahcesehir.com





- 12 – KURTKÖY W ROOF

Kurtköy’de inşa edilen 214 dairelik W Roof Erguvan İnşaat ve Demirbaş Yapı imzasını taşıyor.

Başlangıç fiyatı 176 bin lira olan projede 1+1,2+1,3+1 ve 4+1 tipi daireler bulunuyor. Kurtköy W Roof projesinde firma bünyesinde yüzde 50 peşinat ödemesine 24 ay sıfır faiz uygulanıyor. Projenin 2015 yılının ilk aylarında teslim edilmesi planlanıyor.

WEB: wroofkurtkoy.com/

1 -13 – KORUFLORYA

Aydınlı, ARKE, Vizyonlife ve Metal Yapı Konut imzasıyla Bakırköy –Florya’da hayat bulan projede farklı büyüklüklerde lüks konutlar sahiplerini bekliyor. Minimum 1 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan 298 daireden satışı devam edilenlerden her hangi birisine firma bünyesinde planlanan 60 ay sıfır faizli taksitlendirmeyle sahip olmak mümkün.

WEB: www.koruflorya.com





1- - 14 -BULVAR İSTANBUL

Özkar İnşaat ile Özülke İnşaat işbirliğiyle hayat bulacak olan Bulvar İstanbul projesinin adresi ise İstanbul’un gözde semtlerinden Başakşehir… Emlak Konut GYO güvencesiyle satışına devam edilen projede 15 blok yer alıyor. 1+1′den 6+1′ e kadar uzanan seçeneklerin toplamı 1500’ün üzerinde daire olarak karşımıza çıkıyor. Ön talebin devam ettiği Bulvar İstanbul projesinde banka kredili satış modelinin yanı sıra firma bünyesinde vadeli ödeme imkânı da mevcut.

WEB: www.bulvaristanbul.com.tr





-15 – EVVİA NİRVANA -BAHÇEŞEHİR

Bulut İnşaat imzasıyla Bahçeşehir – Ispartakule mevkiinde hayat bulacak olan proje için ön satış süreci devam ediyor. Mayıs 2015’te teslim edilme vaadinde bulunulan projede 20 adet villa ve 658 adet daire yer alacak. Projede banka kredisinin yanı sıra firma bünyesinde sunulan ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor.

WEB: www.evvivanirvana.com

- 16 – PASHADORA

İstanbul Bayrampaşa’da Mutlu İnşaat imzasıyla yükselen Pashadora’da 70 ile 272 metrekare arasında değişen büyüklükte 1+1,2+1,3+1 ve 4+1 tipi daireler yer alıyor. Projede müşteriler arzu ettiğinde firma bünyesinde ödeme planı düzenlenebiliyor.

WEB: www.mutluinsaat.com.tr

- 17 – KALE KENT

Gül İnşaat-Liv Yapı imzasıyla Beylikdüzü’nde inşasına başlanan 1471 konutluk Kale Kent, yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. 220 bin lira seviyesinden başlayan daire fiyatları 700 bin liraya kadar çıkıyor. 2015 yılında bitirilmesi hedeflenen Kale Kent Evleri projesinde firma bünyesinde 36 ay sıfır faiz ödeme imkânı mevcut.

Web adresi: www.kalekent.com.tr

- 18 - QUASAR MECİDİYEKÖY REZİDANS

Viatrans-Meydanbey imzasıyla inşa edilen Quasar Mecidiyeköy Rezidans’ta iki kule göze çarpıyor. Proje; 58 ofis alanı, 17 ticari ünite ile 257 konut ve 4 kafeden meydana geliyor. 116 metrekare ile 518 metrekare arasında değişen daire tipleri hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. 7 bin dolara yaklaşan metrekare birim fiyatı ile yükselen projede banka kredisinin yanı sıra kısa vadeli faizsiz ödeme seçenekleri de mevcut.

WEB:www.viatrans.com.tr

- 19 – TREND PARK

Başkan Yapı ve Erdoğan İnşaat imzasıyla Esenyurt’ta yükselen projede 140 daire yer alıyor. Trend Park 70 ile 155 metrekare arasında değişen 3 ayrı tipteki dairelerin alıcı beklediği projede banka kredisinin yanı sıra firma bünyesinde 10 ay sıfır faizle vadelendirme imkânı sunuluyor.

WEB: www.projetrendpark.com





- 20 – SKYLAND İSTANBUL

Eroğlu Gayrimenkul imzasıyla Seyrantepe’de inşa edilen devasa proje karma konseptli olmasıyla öne çıkıyor. Projedeki ofislerin minimum metrekare birim fiyatı ise kısa bir süre için 6 bin 500 lira olarak belirlendi. Müşteriler ödemelerinde ister banka kredisini, isterlerse firma bünyesindeki kısa süreli faizsiz vadelendirmeyi tercih edebiliyor.

WEB: skylandistanbul.com

- 21 – PENDİK ROYAL KONUTLARI

Özka Ortaklar İnşaat imzasıyla Pendik’de hayat bulan Pendik Royal iki blok halinde yükseliyor. 100 dairenin planlandığı projede 1+1,2+1 ve 3+1 tipi daire seçenekleri yer alıyor. Dairelerin minimum fiyatı ise 159 bin lira. Temmuz 2014’te teslim edilecek olan projede firma bünyesi dahil farklı ödeme seçenekleri mevcut.

WEB: www.pendikroyal.com





- 22 – ERYAMAN CONSEPT

Ünsal Group imzasıylar bölgesine değer katmaya başlayan Eryaman Concept Ankara’da üretilen bir konut projesi. 1+1 ve 2+1 tipi konutlardan oluşan ve 100 bin liralık minimum satış değeri ile dikkat çeken projede, ödeme tablosuna göre banka kredisi ya da firma bünyesinde vadeli ödeme seçenekleri tercih edilebiliyor.

WEB: www.concepteryaman.com/

- 23 – 5YÜZ60 - KURTKÖY

Herkesi konut sahibi yapmayı amaçlayan satış metoduyla dikkatleri üzerine çeken EMİNEVİM’in imzasıyla yükselen 5yüz60 konutları Pendik – Kurtköy mevkiinde hayat buluyor. 560 daireden oluşan projede minimum fiyatlar 120 bin lira seviyesinden başlıyor. 2016 yılında teslim edilecek projede ödemeler ise firma bünyesinde 60 ay sıfır faiz olarak yapılabiliyor.

WEB: www.eminevim.com

- 24 – NŞEHİR

Özyurtlar İnşaat imzasıyla Esenyurt’ta yükselen proje 30 bin metrekarelik arsa üzerinde 7 bloktan oluşuyor. Ticari alanların da yer aldığı projede stüdyo tipi daireden 3+1’e uzanan seçenekler yer alırken firma bünyesinde planlanan ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

WEB: www.nsehiresenyurt.com





- 25 – BİZİM EVLER – 5

İhlas Yapı imzasıyla Avcılar Tahtakale Mahallesinde yükselen Bizim Evler 5 projesinin teslim sürecinde son 7 aya girilirken satışlar da aşama aşama yapılan zamlarla devam ediyor. Projede yüzde 5 oranında peşinat ödenerek konut sahibi olmak mümkün. Projede ayrıca peşin indirimi yapılmadan 18 aya kadar senet düzenlenebiliyor.

WEB: www.bizimevler.com.tr





Mehmet CANITATLI

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