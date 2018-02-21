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İşte Beşiktaş- Fenerbahçe yönetecek hakem

İşte hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi...

İşte Beşiktaş- Fenerbahçe yönetecek hakem
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dün akşam oynanan Chelsea - Barcelona karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ayağının tozuyla derbiye çıkıyor.

Performansıyla futbolseverlerden geçer not alan Çakır'a hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem olacağı tebliğ edildi. 



Ajansspor'da Özgür Sancar'a konuşan eski hakem Mehmet Fatih Gökçe, "Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Çakır'a görevi tebliğ edildi. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Barış Şimşek olacak" dedi. 


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