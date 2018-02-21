İşte Beşiktaş- Fenerbahçe yönetecek hakem

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dün akşam oynanan Chelsea - Barcelona
karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
ayağının tozuyla derbiye çıkıyor.
Performansıyla futbolseverlerden geçer not alan Çakır'a hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe
derbisinde hakem olacağı tebliğ edildi.
Ajansspor'da Özgür Sancar'a konuşan eski hakem Mehmet Fatih Gökçe, "Beşiktaş - Fenerbahçe
derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Çakır'a görevi tebliğ edildi. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Barış Şimşek olacak" dedi.
Erdinç Şahin