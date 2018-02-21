İşte Beşiktaş- Fenerbahçe yönetecek hakem

Erdinç Şahin

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dün akşam oynanankarşılaşmasını yönetenayağının tozuyla derbiye çıkıyor.Performansıyla futbolseverlerden geçer not alan Çakır'a hafta sonunda oynanacak olanderbisinde hakem olacağı tebliğ edildi.Ajansspor'da Özgür Sancar'a konuşan eski hakem Mehmet Fatih Gökçe, "derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Çakır'a görevi tebliğ edildi. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Barış Şimşek olacak" dedi.