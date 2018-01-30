İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızının ‘Love’ lakabının sırrı!

Erdinç Şahin

’ın yeni golcüsü’nın kullandığılakabı, eskiye dayanıyor.Konuyla ilgili olarak bir röportajında bu durumu açıklayan7-8 sene önce bir gün takım kampına kız arkadaşımla geldim. Sonra gizli gizli odaya çıktık. Ardından hoca bizi yakaladı. Takım arkadaşlarım da bana ‘Love (aşk)’ demeye başladı. Üstümde kaldı bu lakap. Ama kız arkadaşımla gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. O günler de gerilerde kaldı tabii... Sonrasında evlendim” sözlerini sarf etmişti.