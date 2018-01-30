Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızının ‘Love’ lakabının sırrı!

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, gerçek adıyla Vagner Silva de Souza, kendisine 'Love' (aşk) lakabının nasıl takıldığını anlattı.

İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızının ‘Love’ lakabının sırrı!
Kara Kartal’ın yeni golcüsü Vagner Silva de Souza’nın kullandığı ‘Love’ lakabı, eskiye dayanıyor.

Konuyla ilgili olarak bir röportajında bu durumu açıklayan Brezilyalı, “7-8 sene önce bir gün takım kampına kız arkadaşımla geldim. Sonra gizli gizli odaya çıktık. Ardından hoca bizi yakaladı. Takım arkadaşlarım da bana ‘Love (aşk)’ demeye başladı. Üstümde kaldı bu lakap. Ama kız arkadaşımla gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. O günler de gerilerde kaldı tabii... Sonrasında evlendim” sözlerini sarf etmişti.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adis Jahovic Konyaspor ile imzaladı

Adis Jahovic Konyaspor ile imzaladı
Nihat Özdemir: Şekip Mosturoğlu Keşke öyle demeseydi

Nihat Özdemir: Şekip Mosturoğlu Keşke öyle demeseydi
Jahovic, rekor kıramadan ayrıldı

Jahovic, rekor kıramadan ayrıldı
Barcelona'nın bu sezon farkı, defansı

Barcelona'nın bu sezon farkı, defansı
Fenerbahçe Doğuş'tan bilet açıklaması

Fenerbahçe Doğuş'tan bilet açıklaması
Nabil Ghilas Malatya’ya

Nabil Ghilas Malatya’ya
Son dakika! Badou Ndiaye Stoke City'de!

Son dakika! Badou Ndiaye Stoke City'de!
UEFA, Fenerbahçe'nin kapısına geldi!

UEFA, Fenerbahçe'nin kapısına geldi!
Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı

Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı
Aziz Yıldırım’dan Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür!

Aziz Yıldırım’dan Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür!
Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı

Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı