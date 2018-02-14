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İşte Büşra Develi'nin yeni dizisi

Fİ Çİ dizisinde gösterdiği performansla hayran kitlesini artıran Büşra Develi'nin yeni dizisi belli oldu

14 Şubat 2018, Çarşamba 11:08
İşte Büşra Develi'nin yeni dizisi
Kanal D'nin merakla beklenen iddialı dizisi 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ilk tanıtımı görücüye çıktı. O3 Medya’nın imza attığı dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı.

Cevdet Mercan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı “Mehmed”in son olarak iki başrol kadın oyuncusunda değişikliğe gidilmişti. Yeni senaristin gelişiyle beraber bazı karakterlerle ilgili yenilikler yapılmış, bazı roller senaryodan çıkarılmıştı.

Çiçek karakterine hayat veren Seda Bakan’ın yerine Büşra Develi ile Hatice karakterini oynayan Selin Demiratar’ın yerine de Hazal Filiz Küçükköse ile anlaşılmıştı. Ancak iki güzel oyuncunun da birinci bölümden itibaren farklı karakterlerle ekibe dahil olduğu öğrenildi.


BÜŞRA DEVELİ HELENA OLDU, HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE DE MELİKE


Büşra Develi “Mehmed” dizisinde Helena, Hazal Filiz Küçükköse ise daha önce Leyla Tanlar’ın adının geçtiği Melike rolü için el sıkıştı. Öte yandan Sedef Avcı’nın da Bayezıd’in annesi Gülbahar Sultan rolüyle dizinin ikinci bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacağı ifade edildi.

Büşra Develi Fi dizisinde Can Manay'ın asistanı Bilge rolünü canlandırıyordu.

Gözler Fi dizisinin oyuncusu Büşra Develi'nin üzerinde

Öte yandan Büşra Develi Kıvanç Tatlıtuğ ile 16 Şubat'ta vizyona girecek olan Hadi Be Oğlum filminde de rol aldı. İkilinin öpüşme sahneleri sosyal medyayı salladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)

Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)
Burak Deniz ve Büşra Develi önce kavga etti sonra barıştıBurak Deniz ve Büşra Develi önce kavga etti sonra barıştı


 


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