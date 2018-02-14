İşte Büşra Develi'nin yeni dizisi



BÜŞRA DEVELİ HELENA OLDU, HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE DE MELİKE

Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)

Burak Deniz ve Büşra Develi önce kavga etti sonra barıştı

Elif Bayram

Kanal D'nin merakla beklenen iddialı dizisiilk tanıtımı görücüye çıktı. O3 Medya’nın imza attığı dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı.yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu iseyazdığı “Mehmed”in son olarak iki başrol kadın oyuncusunda değişikliğe gidilmişti. Yeni senaristin gelişiyle beraber bazı karakterlerle ilgili yenilikler yapılmış, bazı roller senaryodan çıkarılmıştı.Çiçek karakterine hayat verenyerineile Hatice karakterini oynayanyerine deile anlaşılmıştı. Ancak iki güzel oyuncunun da birinci bölümden itibaren farklı karakterlerle ekibe dahil olduğu öğrenildi.Mehmed” dizisindeise daha önceadının geçtiği Melike rolü için el sıkıştı. Öte yandan Sedef Avcı’nın da Bayezıd’in annesi Gülbahar Sultan rolüyle dizinin ikinci bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacağı ifade edildi.dizisinde Can Manay'ın asistanırolünü canlandırıyordu.Öte yandan Büşra Develi Kıvanç Tatlıtuğ ile 16 Şubat'ta vizyona girecek olan Hadi Be Oğlum filminde de rol aldı. İkilinin öpüşme sahneleri sosyal medyayı salladı.