İşte Büşra Develi'nin yeni dizisi

Kanal D'nin merakla beklenen iddialı dizisi 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin
ilk tanıtımı görücüye çıktı. O3 Medya’nın imza attığı dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı.
Cevdet Mercan’ın
yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem’in
yazdığı “Mehmed”in son olarak iki başrol kadın oyuncusunda değişikliğe gidilmişti. Yeni senaristin gelişiyle beraber bazı karakterlerle ilgili yenilikler yapılmış, bazı roller senaryodan çıkarılmıştı.
Çiçek karakterine hayat veren Seda Bakan’ın
yerine Büşra Develi
ile Hatice karakterini oynayan Selin Demiratar’ın
yerine de Hazal Filiz Küçükköse
ile anlaşılmıştı. Ancak iki güzel oyuncunun da birinci bölümden itibaren farklı karakterlerle ekibe dahil olduğu öğrenildi.
Büşra Develi “
BÜŞRA DEVELİ HELENA OLDU, HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE DE MELİKE
Mehmed” dizisinde Helena, Hazal Filiz Küçükköse
ise daha önce Leyla Tanlar’ın
adının geçtiği Melike rolü için el sıkıştı. Öte yandan Sedef Avcı’nın da Bayezıd’in annesi Gülbahar Sultan rolüyle dizinin ikinci bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacağı ifade edildi.
Büşra Develi Fi
dizisinde Can Manay'ın asistanı Bilge
rolünü canlandırıyordu.
Öte yandan Büşra Develi Kıvanç Tatlıtuğ ile 16 Şubat'ta vizyona girecek olan Hadi Be Oğlum filminde de rol aldı. İkilinin öpüşme sahneleri sosyal medyayı salladı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)
Burak Deniz ve Büşra Develi önce kavga etti sonra barıştı
Elif Bayram