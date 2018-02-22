İşte Cengiz Ünder’in Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü

DZEKO VERDİ, CENGO YAZDI

CENGO GELİYOR!

Cengiz aldı başını gidiyor! Şimdi de Şampiyonlar Ligi’nde golünü attı. Bravo çocuk! pic.twitter.com/xGPi86QQ5U

— Tivibu Spor (@tivibuspor) 21 Şubat 2018

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ TÜRK

Erdinç Şahin

ilk maçında deplasmandaile karşılaşanmilli futbolcuattığı golle üstünlüğü yakaladı. Genç futbolcu’ndeki ilk golünü atarak kritik deplasmanda tarihi bir ana imza attı ancakmücadeleyi 2-1 kaybetmekten kurtulamadı.Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu,maçının 41. dakikasındaiyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.Sağ kanattan ceza sahası içine giren milli futbolcu,’nun ara pasında topla buluştu ve açısı kapansa da yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Gol sevinci sırasında takım arkadaşlarının ‘Cengo’ diye bağırarak genç futbolcuya sarıldıkları görüldü.Bu golkariyerindeki ilk golü olurken ilk yarı 1-0üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. (20 yıl 7 ay 7 gün)Milli futbolcu karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan alındı ve yerini Schick’e bıraktı. Karşılaşma ikinci yarıda’in attığı gollerle 2-1’in galibiyetiyle sonuçlandı.