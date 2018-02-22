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İşte Cengiz Ünder’ün Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, Cengiz Ünder'in golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçerken milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı ve bunu başaran en genç Türk futbolcu oldu. Golden sonra takım arkadaşlarının 'Cengo' diye bağırarak genç futbolcunun yanına koşması kameralardan kaçmadı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

İşte Cengiz Ünder’ün Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder’in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Genç futbolcu Devler Ligi’ndeki ilk golünü atarak kritik deplasmanda tarihi bir ana imza attı ancak Roma mücadeleyi 2-1 kaybetmekten kurtulamadı.
 

DZEKO VERDİ, CENGO YAZDI


Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Shakhtar Donetsk maçının 41. dakikasında Edin Dzeko’nun asistini iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
 

CENGO GELİYOR!


Sağ kanattan ceza sahası içine giren milli futbolcu, Dzeko’nun ara pasında topla buluştu ve açısı kapansa da yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Gol sevinci sırasında takım arkadaşlarının ‘Cengo’ diye bağırarak genç futbolcuya sarıldıkları görüldü.
 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ TÜRK


Bu gol Cengiz Ünder’in Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golü olurken ilk yarı 1-0 Roma’nın üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. (20 yıl 7 ay 7 gün)

Milli futbolcu karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan alındı ve yerini Schick’e bıraktı. Karşılaşma ikinci yarıda Ferreyra ve Fred’in attığı gollerle 2-1 Shakhtar Donetsk’in galibiyetiyle sonuçlandı.


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