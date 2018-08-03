İşte CHP Genel Merkezine göre imza sayısı

Dolayısıyla işleme konacak sayısının gerçekte 605 olduğu belirtildi. Yine CHP Genel Merkezi'ne göre 15 günlük sürede 50 kadar delegenin imzasını geri çektiği ifade edildi. Dolayısıyla imza sayısının 550'lere gerilediği ve yeterli rakama ulaşamadığı anlatıldı. Hali hazırda CHP'nin 1442 delegesinin bulunduğu, kurultay için en az 622 delegenin oyuna ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Hürriyet/İsmail Saymaz

NE OLMUŞTU?

CHP'li muhalifler olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları dün genel merkeze teslim etmişti. CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, "Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartı olmadığını görüyoruz. Siyasal partiler yasasına göre salt çoğunluğun 5'te birinin talebiyle toplanabiliyor. Bizim tüzüğümüzde noter ve yüzde 50+1 şartı var.Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delge sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. İmza sayımızı 630. Noter tasdiği yaptırmıştık özgün formlara. Bugün bir noter kaydı daha yaptırdık, 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. 50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son pazartesi 17:00'ye kadar. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak. Bazı delegeler imza verip, formlarını genel merkeze göndermişler. Ancak bunların rakamını bilmiyoruz. Genel merkezin elinde olan onayların onlar tarafından açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MUHARREM ERKEK: YETERLİ İMZA YOK

Ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için genel merkeze teslim edilen imzalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erkek, "Olağanüstü kurultay talep eden delegelerimizi temsilen arkadaşlarımız evraklarını genel merkezimize sundular. Şu anda Genel merkezimiz yazı işlerinde noter onaylı belgeleri tel tek dökümü yapılıyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra genel merkezimizden ayrıntılı bilgiyi sunacağız. İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

İşte noter tasdikli o belgeler:







