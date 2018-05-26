İşte CHP'nin seçim şarkısı Cumhuriyet Halk Partisi bugün seçim bildirgesini açıkladı. Seçim bildirgesinin açıklandığı toplantıda 24 Haziran seçimlerinde CHP'den aday olan 600 milletvekili de tanıtıldı. CHP, seçim bildirgesini açıklamadan önce de yeni seçim şarkısı salonda çalındı