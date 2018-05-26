İşte CHP'nin seçim şarkısı
Cumhuriyet Halk Partisi bugün seçim bildirgesini açıkladı. Seçim bildirgesinin açıklandığı toplantıda 24 Haziran seçimlerinde CHP'den aday olan 600 milletvekili de tanıtıldı. CHP, seçim bildirgesini açıklamadan önce de yeni seçim şarkısı salonda çalındı
CHP 600 milletvekili adayının tanıtımını ve seçim bildirgesini ‘Millet için geliyoruz’ sloganıyla Marriott Otel’de gerçekleştirdi.
HEY GİDİ DÜNYA HEY ŞARKISINDAN UYARLANDI
Toplantı başında CHP'nin yeni seçim şarkısı çaldı.
İşte CHP'nin seçim şarkısı:
Seçim şarkısı, Ali Kocatepe'nin "Hey gidi dünya hey" şarkısından uyarlandı.
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