İstanbul'da, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçlamasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kalan Sercan İpekçioğlu'nun, yeni şarkılarında da benzer ifadelere yer verdiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlenmiş ve Kadıköy'de gözaltına alınmıştı.

'BEN MÜZİKLE UĞRAŞIYORUM'

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen Sercan İpekçioğlu'nun Emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Sercan İpekçioğlu'nun ifadesinde, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dediği öne sürüldü.

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