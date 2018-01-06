İşte emekli memurun Ocak'ta alacağı maaş



SADECE EŞ VARSA



EŞ YOK TEK ÇOCUK VARSA



ÜÇ ÇOCUK VARSA

İdil Janet Demiray

Aynı zammı, memur emeklisinin hak sahibi dul ve yetimi de alacak. Bu kapsamda dul ve yetimin emekli aylığının ne kadarını alacağı yasa ile belirlenmiş bulunuyor.Vefat eden memur emeklisinin eşi memur veya memur emeklisi ise emekli aylığının yüzde 50’sini alıyor. Hak sahibi sadece eş varsa ve memur veya Emekli Sandığı emeklisi de değilse, sigortalı çalışsa, sigortalı emeklisi de olsa emekli aylığının yüzde 75’ini alıyor. Bir eş ve bir çocuk varsa; eş memur veya Emekli Sandığı emeklisi değilse emekli maaşının yüzde 60’ını çocuk ise yüzde 30’unu alıyor. Vefat eden memur emeklisinin eşi ve 2 çocuğu varsa; eş emekli aylığının yüzde 50’sini alıyor, kalan aylık çocuklara yüzde 25’er oranında eşit olarak dağıtılıyor.Vefat eden memur emeklisinin eşi ve 3 çocuğu varsa; eş emekli aylığının yüzde 40’ını alıyor, aylığın kalan kısmı çocuklara yüzde 20’şer oranında eşit olarak dağıtılıyor. Vefat eden memurun veya memur emeklisinin hak sahibi eşi yoksa bu durumda tek çocuk varsa çocuk, emekli aylığının yüzde 50’si alıyor, iki çocuk varsa her çocuk emekli aylığının yüzde 40’ını alıyor.Üç çocuk varsa emekli aylığı eşit olarak üçe bölünüyor. Dul ve yetimler tablolardan aylık aldıkları kişinin emekli aylığını bulup, durumuna göre belirttiğimiz oran ile çarparak, Ocak 2018’den itibaren alacağı aylık tutarını hesaplayabilir.