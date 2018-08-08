İşte Emre Belözoğlu'nun kızı Meryem Leyla
Emre Belözoğlu eşi ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tekne tatilinde.
POSTA/MÜGE DAĞISTANLI
Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Ekim 2017’de üçüncü çocukları Meryem Leyla’yı dünyaya getiren eşi Tuğba Belözoğlu’na doğum hediyesi olarak 800 bin dolara lüks yat almıştı.
EMRE BELÖZOĞLU FIRSAT BULDUKÇA AİLE TATİLİNE KATILIYOR
Tuğba Hanım çocukları Ömer Akif (7), Zeynep Neda (3) ve 10 aylık Meryem Leyla ile Bodrum-Cennet Koyu’na demirli teknelerinde tatilde. Emre Belözoğlu fırsat buldukça aile tatiline katılıyor.
Emre Belözoğlu ve kızı Meryem Leyla...
Tuğba-Emre Belözoğlu, çocukları Zeynep Neda ve Ömer Akif ile...
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