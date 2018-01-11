İşte Fatih Terim’in yeni sistemi

"KAFAMDA DEĞİŞİK BİR PROJE VAR"

Erdinç Şahin

’dayardımcı antrenörleri gün geçtikçe belli olmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarakyanınaekledi.daha önce de antrenör konusundaile anlaşmıştı.da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni bu önemli göreve layık gören değerli hocam’e minnet borçluyum. #neredekalmıştık” ifadelerini kullandı.Deneyimli çalıştırıcı, yardımcı antrenörleri konusunda yaptığı açıklamada, “Bu sefer kafamda değişik bir proje var. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır, yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Futbolu yeni bırakmış, antrenör diplomalarını alan Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Johan Elmander de cumartesi günü büyük ihtimalle burada olacak. Kafamdaki projelerden biri de normal takımlarını çalıştırırken, Necati ile Elmander'in haftada bir gün bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum" diye konuştu.