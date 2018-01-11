Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

İşte Fatih Terim’in yeni sistemi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcıları belli olmaya devam ederken, deneyimli teknik adam farklı bir sistem de deneyecek. Terim, yeni antrenörleri Necati Ateş ile Elmander'in alt yapılarda görev alıp, haftada bir gün de A Takım’da futbolcularla çalışmasını istiyor. 

İşte Fatih Terim’in yeni sistemi
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenörleri gün geçtikçe belli olmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Terim’in yanına Necati Ateş, Gökhan Zan ile Johan Elmander‘i ekledi.

Galatasaray, daha önce de antrenör konusunda Levent Şahin, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile anlaşmıştı. Gökhan Zan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni bu önemli göreve layık gören değerli hocam Fatih Terim’e minnet borçluyum. #neredekalmıştık” ifadelerini kullandı.
 

"KAFAMDA DEĞİŞİK BİR PROJE VAR"


Deneyimli çalıştırıcı, yardımcı antrenörleri konusunda yaptığı açıklamada, “Bu sefer kafamda değişik bir proje var. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır, yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Futbolu yeni bırakmış, antrenör diplomalarını alan Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Johan Elmander de cumartesi günü büyük ihtimalle burada olacak. Kafamdaki projelerden biri de normal takımlarını çalıştırırken, Necati ile Elmander'in haftada bir gün bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum" diye konuştu.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çağla Büyükakçay'ın Avustralya Açık macerası kısa sürdü

Çağla Büyükakçay'ın Avustralya Açık macerası kısa sürdü
Trabzonspor’a Burak Yılmaz müjdesi

Trabzonspor’a Burak Yılmaz müjdesi
Cedric Bakambu Afrika’nın en pahalı oyuncusu oldu!

Cedric Bakambu Afrika’nın en pahalı oyuncusu oldu!
Beşiktaşlı Mitrovic'e talip çıktı

Beşiktaşlı Mitrovic'e talip çıktı
Arda Turan için şok iddia

Arda Turan için şok iddia
Quaresma için 15 milyon euroluk teklif

Quaresma için 15 milyon euroluk teklif
Rüştü Reçber’den Altaylı’ya sert yanıt! ‘Kan davasının anlamını bilmiyorsun’

Rüştü Reçber’den Altaylı’ya sert yanıt! ‘Kan davasının anlamını bilmiyorsun’
Milan'da Gianluigi Donnarumma krizi bitmiyor

Milan'da Gianluigi Donnarumma krizi bitmiyor
Edinson Cavani hakkında bomba iddia!

Edinson Cavani hakkında bomba iddia!
Daniel Sturridge’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Daniel Sturridge’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!
Beşiktaş Mandzukic’i renklerine bağlamak için düğmeye bastı!

Beşiktaş Mandzukic’i renklerine bağlamak için düğmeye bastı!