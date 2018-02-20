İşte Fenerbahçe'nin 'Kocaman' transferi

Erdinç Şahin

’de lig yarışında yeniden güçlü konuma gelinmesi moralleri artırdı.ve’a karşı alınan galibiyetler zirve yolunda sarı-lacivertlileri iddialı duruma getirdi.Böylesi olumlu tabloda kadroda’nun formu alkış alıyor. Sezonun ilk yarısında forvet hattından istediği gibi verim sağlayamayan sarı-lacivertli takım, Fernandao ile bu tabloyu tersine çevirdi.Brezilyalı yıldız devre arası takımdan ayrılmak üzereyken şimdi bir numaralı isim haline geldi. Tecrübeli forvet cephesinde de işler çok iyi gidiyor.Janssen’in uzun süreli sakatlığı ve Van Persie’nin ayrılmasıyla Fernandao’nun önü açıldı. Kafa olarak rahatlayan ve forma şansını alan Brezilyalı, bir diğer forvet Soldado ile de iyi bir arkadaşlık kurmuş durumda.Teknik Direktör’ın Fernandao’ya geldiği günden bu yana destek olması da önemli bir ayrıntı. Fernandao’nun stilini beğenen Kocaman, Brezilyalı oyuncuya her yönden destek veriyor, mutlu olmasını sağlıyor.Jose Fernandao şu anda hem ailesiyle hem de takım içerisinde oldukça mutlu günlerden geçiyor. Takımda Giuliano ve Josef de Souza ile çok iyi anlaşan, Türkiye’deki 5. senesini geçiren Fernandao, ülke ve Fenerbahçe ile özdeşleşti. Oyuncunun ailesi de İstanbul’u çok seviyor ve çok rahat bir hayat sürüyorlar.