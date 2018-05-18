İşte Galatasaray - UEFA anlaşmasının detayları

Galatasaray dün FFP Komitesi ile son toplantısını gerçekleştirdi. UEFA zirvesinde sarı-kırmızılı kulübü temsil eden Başkan Mustafa Cengiz görüşme sonunda, "Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yok. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Altından kalkabileceğimiz kısıtlamalar getirildi. Sadece bazı yaptırımlar olacak. Mali disiplin konusunda UEFA'ya söz verdik" dedi. Üç aydır her hafta UEFA'ya mali durumu hakkında rapor veren Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilme tehlikesi tamamen ortadan kalktı. Ancak FFP Komitesi 'bütçe kısıtlaması' adı altında sarı-kırmızılı kulübe mali disiplini içeren bir yol haritası hazırladı.

İşte detaylar:

*65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.

*Transfer için Galatasaray'a kârının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazdığı için sarı-kırmızılılar transfer döneminde 'sattığın kadar al' stratejisini izleyecek.

*Porto, Roma ve Monaco'nun yaptığı anlaşmalara benzer bir iş birliğine giden G.Saray'da yeni başkan, Mustafa Cengiz'in kabul ettiği 4 yılı içeren UEFA kararını uygulayacaklarına dair taahhüde imza atacak.

GÖRÜŞME 2.5 SAAT SÜRDÜ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantı sonrası sıcağı sıcağına A Spor'un sorularını yanıtladı. Görüşmeden memnun ayrılan Cengiz, "Şu an seçim en son düşündüğümüz şey. Bu işi hallettik, sırada şampiyonluk var" dedi.

(Sabah)







