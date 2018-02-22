İşte Galatasaray ve Patrice Evra gerçeği!

BURSA VE ANTALYA

Erdinç Şahin

Ocak ayı transfer döneminde adı'la anılanhakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi, son sayısında Evra hakkında bir dosya hazırlarken ünlü futbolcunun'in kapısından döndüğünü yazdı.Dergi, Fransız sol bekin Galatasaray'ın yanı sırave'dan da teklif aldığını ancak Evra yarışında gülen tarafınolduğunu belirtti.36 yaşındaki Evra,'yla sözleşmesi feshedildikten sonra bir süre kulüpsüz kalmış ve şubat ayında West Ham'ın yolunu tutmuştu.