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İşte Galatasaray ve Patrice Evra gerçeği!

Ara transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Patrice Evra hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. West Ham United'a transfer olan yıldız sol bekin Cim Bom'un yanı sıra Bursaspor ve Antalyaspor'dan da teklif aldığı ortaya çıktı.

İşte Galatasaray ve Patrice Evra gerçeği!
Ocak ayı transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Patrice Evra hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, son sayısında Evra hakkında bir dosya hazırlarken ünlü futbolcunun Süper Lig'in kapısından döndüğünü yazdı.
 

BURSA VE ANTALYA


Dergi, Fransız sol bekin Galatasaray'ın yanı sıra Bursaspor ve Antalyaspor'dan da teklif aldığını ancak Evra yarışında gülen tarafın West Ham United olduğunu belirtti.

36 yaşındaki Evra, Marsiya'yla sözleşmesi feshedildikten sonra bir süre kulüpsüz kalmış ve şubat ayında West Ham'ın yolunu tutmuştu.

 


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