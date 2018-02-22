İşte Galatasaray ve Patrice Evra gerçeği!

Ocak ayı transfer döneminde adı Galatasaray
'la anılan Patrice Evra
hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football
, son sayısında Evra hakkında bir dosya hazırlarken ünlü futbolcunun Süper Lig
'in kapısından döndüğünü yazdı.
BURSA VE ANTALYA
Dergi, Fransız sol bekin Galatasaray'ın yanı sıra Bursaspor
ve Antalyaspor
'dan da teklif aldığını ancak Evra yarışında gülen tarafın West Ham United
olduğunu belirtti.
36 yaşındaki Evra, Marsiya
'yla sözleşmesi feshedildikten sonra bir süre kulüpsüz kalmış ve şubat ayında West Ham'ın yolunu tutmuştu.
Erdinç Şahin