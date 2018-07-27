Oyuncu satamadığı için henüz transferde beklenen adımları atamayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Yıllık ücretine zam isteyen fakat yönetimden olumsuz yanıt aldığı için kriz çıkaran Bafetimbi Gomis'e resmi teklif geldi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

SICAK PARA İLAÇ GİBİ GELECEK

Hem Fatih Terim hem yönetim bu rakama çok sıcak bakıyor... Sarı-Kırmızılılar gelecek olan parayla eksik bölgelere takviye yapmayı düşünüyor. Hatta Gomis'in yerine düşünülen isim bile belli olmuş durumda.

TERİM DE OLAYA DAHİL OLDU

Galatasaray Milan formasını giyen Andre Silva'nın transferi için büyük çaba harcıyor... Portekizli yıldızın 1 yıllığına kiralanması için görüşmeler sürerken, Fatih Terim de olaya dahil olmuş durumda.

MİLAN TRANSFERE ÇOK SICAK

Tecrübeli hoca eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gattuso ve Andre Silva ile sürekli temas halinde... İtalyan kulübü, maaş bütçesinde tasarrufa gitmek için genç yıldızı elden çıkarmak istiyor.

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