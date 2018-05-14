İşte gerçek Belhanda

Sezon başından bu yana Galatasaray’ın en çok eleştirilen oyuncularından biri olan Younes Belhanda, Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımın en iyilerinden biriydi.

Henüz 32. saniyede ağları havalandıran Faslı futbolcu, etkili performansıyla hocasından da övgü aldı.

Maçın ardından konuşan Terim, “Belhanda bugün (dün) hakikaten iyiydi. Yeteneği var. Ancak devamlı böyle olması lazım. Ondan bunu bekliyorum” dedi.

Başarılı futbolcu, Malatya maçındaki futbolunu son hafta Göztepe deplasmanında da gösterip, şampiyonluk yolunda takımına katkı sağlamak istiyor.







