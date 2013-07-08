İşte Google mezarlığı!

Arama hizmetiyle hayatımıza giren Google, ortaya çıkardığı Gmail, Android gibi diğer hizmetlerle de hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Ancak ABD'li devin tüm girişimleri her zaman başarıyla sonuçlanmıyor. Google böyle durumlarda hizmetlerini öldürmekten hiç çekinmiyor, üstelik onu kaç kişinin kullandığına bakmadan.



İşte Google'ın hayatına son verdiği hizmetleri.



Google Reader: Güçlü bir RSS okuyucusu olan Google Reader'ın sosyal özellikleri Ekim 2011'de kırpıldı. Geçtiğimiz günlerde ise hizmet, tamamen kapatıldı.



iGoogle: Web haber kaynaklarını ve Google Gadgets'ı içeren, kişiselleştirilebilen bir giriş sayfası oluşturmamıza izin veren iGoogle, Mayıs 2005'te açılmıştı. Google, siteye olan ihtiyacın "erozyona uğradığı" gerekçesiyle 1 Kasım 2013'te hizmeti durduracak.



Google Talk: Anlık mesajlaşma hizmeti, 15 Mayıs 2013 itibariyle Google Hangouts ile yer değiştirdi.

Google Health, Knol, Picnik...

Google Health: Kullanıcıların sağlık durumunu merkezi bir konumdan depolamalarına, yönetmelerine ve paylaşmalarına izin veren hizmetin geliştirilmesi 24 Hazırian 2011'de durduruldu. Hizmetteki verileri indirmek 1 Ocak 2013'e kadar mümkündü.



Knol: Google'ın Wikipedia'ya rakip olarak ortaya çıkardığı Knol, 1 Ekim 2012'de kapandı.



Picnik: Çevrimiçi fotoğraf düzenleyicisi, Google tarafından 2010'da satın alınmadan önce Flickr'in varsayılan resim düzenleyicisiydi. 19 Nisan 2012 itibariyle hizmet hayata gözlerini yumdu.



Google Buzz: Gmail ile entegre edilen sosyal ağ, mikroblog ve mesajlaşma aracı, 15 Aralık 2011'de kapandı.



Aardvark: Canlı sohbet üzerinden soru-cevap oturumlarına izin veren hizmet, soru soranlara faydalı cevaplar sağlamayı amaçlıyordu. Şubat 2010'da 50 milyon dolara satın alınan Aardvark, Ekim 2011'de kapatıldı.



Sidewiki: Herhangi bir web sayfasına katkıda bulunmanızı sağlayan Sidewiki, Ekim 2011'de kapatıldı.

Google Notebook, Google Dictionary...

Google Notebook: Bilgileri bir çevrimiçi "" saklamanıza izin veren uygulama, Ekim 2011'de kapandı. Google, Mart 2013'te benzer bir ürün olan Google Keep'i duyurdu.



Google Dictionary: İsminden de anlaşılacağı gibi bir sözlük hizmeti olan Google Dictionary, Ağustos 2011'de kapatıldı.



Google Labs: Maceracı kullanıcılar, prototip aşamasındaki projeleri burada deneyebiliyorlardı. Hizmet, Temmuz 2011'de kapatıldı.



Google Wave: 2009'da davetiye yoluyla hizmete açılan Wave, gerçek zamanlı ortak çalışma ortamı sunan bir hizmetti. Yeteri kadar ilgi çekemeyen hizmetin geliştirilmesi Ağustos 2010'da durduruldu.



Google SearchWiki: Bu işlev sayesinde Google arama sonuçlarından alıntı yapmak ve onları yeniden sıralamak mümkün hale geliyordu. Hizmet, Mart 2010'da kapandı.



Dodgeball: Google'ın 2005'te satın aldı mobil sosyal ağ hizmetinin kurucusu, Google'ı terk ederek Foursquare'e geçti. 2009'da kapatılan Dodgeball'ın yerini Google Latidude aldı.

Jaiku ve kapanand diğer Google hizmetleri

Jaiku: Twitter'ı andıran mikroblog hizmetinin geliştirilmesi, 2009'da son buldu.



Google Lively: Sadece Windows'ta çalışan 3 boyutlu animasyonlu sohbet programı, sadece 6 ay ayakta kalabildi ve Aralık 2008'de kapatıldı.



Google Page Creator: Araç ile HTML bilmeden temel web siteleri oluşturabiliyordunuz. Page Creator, 2008'de kapandı.



Zeitgeist: Hizmet, popüler arama sorgularını, haftalık, aylık ve yıllık listeler halinde size sunabiliyor, bunları konulara ve ülkelere göre ayırabiliyordu. Mayıs 2007'de kapanan hizmetin yerini Google Trends'in dinamik bir işlevi olan Hot Trends aldı.



Google Answers: Yahoo Answers'a alternatif olarak üretilen Google Answers, ücretli araştırmacılar yoluyla kullanıcıların sorularına cevap veriyordu. Ürün, Aralık 2006'da budanan hizmetler arasına eklendi.

Resimlerle: Google'ın hayal kırıklıkları ve alternatifler

Kaynak: CHIP Online