Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve ''Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz'' yazdığı ileri sürüldü.

Çıkan bu iddialardan sonra Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Gülnihal Açıkgöz'ün hastaneye kaldırıldığını doğruladı ancak bunun gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını söyledi. Ancak durum hiç de öyle değilmiş.

'NE KARDEŞLERİMDEN NE DE EVLATLARIMDAN YÜZÜM GÜLMEDİ'

teve2'deki '2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün uyku ilacı içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Hadise basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" dedi. Ancak durum hiç de öyle değilmiş.

teve2'deki '2. Sayfa' Hadise'nin annesine ait olduğu konuşulan mektubu ele geçirdi. İşte Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüsten önce yazdığı o mektuptan bir bölüm: "Yavrularım hakkınızı helal edin artık. Dayanamıyorum. Belki aranızdan çekilirsem iyi olur. Ağrılar içindeyim. Babanıza 20 bin Euro'ya diş yaptırıyorsunuz. Ama benim belimin ağrısı hiç umrunuzda olmadı. Ne yapalım vademiz yetmedi. Bardağı taşıran son damla Hadise'nin 'ev sizin, araba benim' demesiydi. Hülya ilk göz ağrım. Önce Allah'a sonra birbirinize emanet olun. Allah'ım her daim sizleri korusun. Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün."

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