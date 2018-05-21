İşte il il HDP milletvekili adayları

HDP’nin 24 Haziran milletvekili seçimlerin aday gösterdiği aday listesi belli oldu. İşte isim isim tam liste...

21 Mayıs 2018, Pazartesi 17:48 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018, Pazartesi 17:53
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Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran milletvekilleri seçimlerindeki aday listesi kesinleşti. Kesin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu’na sunuldu.

HDP’nin il il milletvekili aday listesi şöyle: 

ADANA 

1-TULAY HATIMOĞULLARI

2-KEMAL PEKÖZ

ADIYAMAN

1-HASAN BASRİ YORULMAZ

AFYONKARAHİSAR

1-NEVİN AYTEKİN

AĞRI

1-BEDRAN ÖZTÜRK

2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

3-DALHA KAYA

4-KEZİBAN DUMLU

AMASYA

1-HAMZA YILMAZ

ANKARA 1. BÖLGE

1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

2-EŞREF KİRAZ

ANKARA 2. BÖLGE

1-NURAY TÜRKMEN CANLI

ANKARA 3. BÖLGE

1-VELİ SAÇILIK

ANTALYA 

1-KEMAL BÜLBÜL

2-DENİZ YILDIRIM

ARTVİN 

1-RECEP DEMİRCİ

AYDIN

1-FERHAT TUNÇ YOSLUN

BALIKESİR

1-NESİBE YÖYLER

BİLECİK

1-FEHMİ KORKMAZ

BİNGÖL

1-ERDAL AYDEMİR

2-NİHAT AKSOY

3-GÜLİSTAN AZAK

BİTLİS

1-MAHMUT CELADET GAYDALI

2-ZAHİT MUTLU

3-SEVDA TABAK YAMAÇ 

BOLU

1-KENAN BALTA

BURDUR

1-BEKİR ÇİÇEK

BURSA 1. BÖLGE

1-YÜKSEL AKGÜN

BURSA 2. BÖLGE

1MEHMET EMİN ADIYAMAN

ÇANAKKALE 

1-BÜLENT KÖREĞİ

ÇANKIRI

1-NAZLI ÇOBAN

ÇORUM 

1-BEKTAŞ İLHAN EKE

DENİZLİ

1-ŞERİFE YILDIRIM

DİYARBAKIR 

1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI

2-SALİHE AYDENİZ

3-İMAM TAŞÇIER

4-REMZİYE TOSUN

5-HİŞYAR ÖZSOY

6-SEMRA GÜZEL 

7-GARO PAYLAN

8-DERSİM DAĞ

9-MUSA FARİSOĞULLARI

10-ABDURRAHİM DURMUŞ 

11-MEHMET TEMİZYÜZ

12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN

EDİRNE

1-MURAT AMİL

ELAZIĞ 

1-CEVDET KONAK 

2-SELMA METİN

ERZİNCAN

1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ

ERZURUM

1-MEHMET KASIM FIRAT

2-ZELİHA DÜNDAR

ESKİŞEHİR

1-HÜSEYİN DEMİR

2-NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ

GAZİANTEP

1-MAHMUT TOĞRUL

2-BEDRİYE YORGUN

3-MEHMET KARAYILAN 

GİRESUN

1-HALİL KARAVELİOĞLU

GÜMÜŞHANE

1-SEYİT KARTAL

HAKKARİ 

1-LEYLA GÜVEN

2-SAİT DERE

3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

HATAY

1-BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

ISPARTA 

1-MEVLÜT SABUNCU

2-CELAL ÇİÇEK

MERSİN 

1-FATMA KURTULAN

2-RIDVAN TURAN

3-ATİLLAH GÜNEY

İSTANBUL 1. BÖLGE

1-PERVİN BULDAN

2-MUSA PİROĞLU

3-ERKAN BAŞ 

4-EROL KATIRCIOĞLU

5-SEMA UÇAR

İSTANBUL 2. BÖLGE

1-AHMET ŞIK

2-OYA ERSOY

3-HÜDA KAYA

4-MUSTAFA AVCI

5-TÜLAY KORKUTAN

İSTANBUL 3. BÖLGE

1-TURGUT ÖKER

2-DİLŞAT CANBAZ KAYA

3-HAKKI SARUHAN OLUÇ

4-ALİ KENANOĞLU

İZMİR 1.BÖLGE

1-SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

2-NURETTİN TURĞAY

3-YALÇIN YANIK

4-RAHİME TURAN

5-HÜSEYİN ÇAĞLAR

İZMİR 2. BÖLGE

1-MURAT ÇEPNİ

2-İDİL UĞURLU

3-AYŞE YILMAZ

3-MEHMET AKER

4-CEMİLE AYDIN

KARS

1-AYHAN BİLGEN

2-ARZU MUCO

3-BİŞAR ABDİ ALİNAK

KASTAMONU

1-HÜSEYİN GÖKOĞLU

KAYSERİ

1-KADRİ ERENER

2-EYLEM CENGİZ

KIRKLARELİ

1-DİREN CEVAHİR ŞEN

KIRŞEHİR

1-GÖKHAN AKIN

2-HELİZ ABI

KOCAELİ

1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

2-FATMA YILDIRIM

3-KUREYŞ BİLGİÇ

4-YASEMİN ÜÇER

KONYA

1-BÜLENT KILIÇ

2-BERNA ÇELİK

3-EYLÜL YAYLACI

4-GIYASETTİN ALMAZ

5-JİYAN HURİ YALÇIN

6-RAMAZAN OT

7-BAHAR EKİNCİ

KÜTAHYA

1-ABDURRAHMAN ADIYAMAN

MALATYA

1-MEHMET TUNCEL

2-JİYAN TAŞ

3-KEMAL GEDİK

4-FATMA ALATAŞ

5-HÜSEYİN KILINÇ

6-SİNAN ÖZTÜRK

MANİSA 

1-LEZGİN BOTAN

2-BİRGÜL SAĞSÖZ

3-ADNAN MANKAN

4-HASRET ASLAN

5-CEVDET YILDIZ

6-BAYRAM SÖNMEZ

7-ABİDDİN PADAK

8-NİHAT YILDIRIM

9-İHSAN ÇAÇA

10-VEYSİ DURGUT

KAHRAMANMARAŞ 

1-HÜSEYİN BAKIR

2-MERYEM YILDIZ

3-RAUF TEPE

4-SEVGİ BORAK

5-ŞAHİN ŞANCİ

6-TÜLAY KILINÇ DENİZ

7-İNANÇ YILDIZ

8-RECEP KAYA

MARDİN

1-MİTHAT SANCAR

2-PERO DUNDAR

3-TUMA ÇELİK

4-EBRÜ GÜNAY

5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN

6-DİLAVER İNAL

MUĞLA

1-SULTAN ÖZCAN

2-HÜSRAN BELGİN KOÇ

3-YILMAZ YÜKSEL

4-EBRU DEMİR

5-KEMAL KOÇ

6-SEBAHAT FIRAT

7-ABDULLAH İPEKLİ

MUŞ

1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

2-MENSUR IŞIK

3-ŞEVİN COŞKUN

4-ADNAN TOPÇU

NEVŞEHİR

1-İRFAN TURAN

2-BEDRETTİN ESER

3-KEVSER YALÇIN

NİĞDE

1-MEHMET SALİH İTAH

2-İBRAHİM AVŞAR

3-ÜMRAN BATURAY

ORDU

1-MESUT BİLGİ

2-BAYRAM KUŞMAN

3-RUKEN KAYAALP

4-ŞEVDER YANDI

5-ÇETİN KAPLAN

6-TAHSİN TİMUR

RİZE

1-NECMETTİN DURMUŞ

2-KÖNA HAZAR ÖZSOY

3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU

SAKARYA

1-ÇİÇEK ARIÇ

2-HİVİDAR TANGÜNER

3-HÜSEYİN KAYA

4-GAYE ÇALIŞKAN

5-KEMAL AKTAŞ

6-DERYA BİNGÖL

7-HAYDAR EROL

SAMSUN

1-MEDİHA OYA YAĞCI

2-CELAL KOCABIYIK

3-EFRAİM VAYİÇ

4-ALİ DURSUN KURT

5-FİKRİ YOLAYDIN

6-KUBİLAY ÖZTÜRK

7-CEMİL AKSU

8-SEVDA ÖZBEK YAKUT

9-YUSUF KIR

SİİRT

1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

2-SIDIK TAŞ

SİNOP

1-AYŞE GÜL KAFKAS

2-SEFA ÖZTÜRK

SİVAS

1-SALİM KAPLAN

2-FERAY MERTOĞLU

3-HÜSEYİN ERİŞ

4-GURBET DEMİRHAN

5-ERHAN GÖVERCİN

6-HALİME TUNÇ

7-TEKİN ÇATALKAYA

TOKAT

1-ERDAL BEKTAŞ

2-RANA RENDE

3-NAMET ERTOĞAN

4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ

5-SERVET YÜKSEL

TRABZON

1-HÜSEYİN TAKA

2-AHMET HAZAR DİLAVER

3-KADER UZUN MADENKUYU

4-NURETTİN KARADENİZ

5-GÜVEN ATABAY

6-DURSUN ALİ KURT

TUNCELİ

1-ALİCAN ÖNLÜ

2-MERAL HANBAYAT YEŞİL

ŞANLIURFA

1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ

2-AYŞE SÜRÜCÜ

3-NUSRETTİN MAÇİN

4-ÖMER ÖCALAN

5-ALİYE KIZILDAMAR

6-İSMAİL KAPLAN

7-ROZA YAZMACI

8-YUSUF YETİM

9-SONGÜL ARPA

10-ORHAN ÖZKAN

11-ELİF ROJDA TALAR

12-CELALEDİN ERKMEN

13-MERAL BALTER

14-BİŞAR TÜYSÜZ

UŞAK

1-SÜLEYMAN SÖZKESEN

2-ŞÜKRAN SARI

3-MEMET LATİF YILDIRIM

VAN

1-SEZAİ TEMELLİ

2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

3-MURAT SARISAÇ

4-MUAZZEZ ORHAN

5-TAYİP TEMEL

6-CENGİZ ÇİÇEK

7-MUKADDES KARAKOÇ

8-ASUMAN YELMAZER

YOZGAT

1-YUSUF ARAN

2-MEHMET ŞİRİN EREZ

3-DENİZ ÖZTÜRK

4-CEM EREN ASLAN

ZONGULDAK

1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

2-BEDİRHAN GÜNEŞ

3-ASYA GEZER

4-FEVZİ KAYA

AKSARAY

1-SEYİT MEHMET KESKİN

2-CİHAN YILMAZ

3-ŞÜKRAN ACAR

4-AHMET DEMİR

BAYBURT

1-ŞEMSETTİN TAKVA

KARAMAN

1-CEMİL YALÇIN

2-AYŞE DURUNESİL

3-REMZİ GÖKDAĞ

KIRIKKALE

1-DOĞAN ANĞAY

2-RIFAT RONİ

3-TEKYEDDİN AKTAŞ

BATMAN

1-İDRİS BALUKEN

2-FELEKNAS UCA

3-NECDET İPEKYÜZ

4-AYŞE ACAR BAŞARAN

5-ŞÜKRÜ BAYTAR

ŞIRNAK

1-ABDULLAH GÜNGEN

2-LEYLA BİRLİK

3-HÜSEYİN KAÇMAZ

4-NURAN İMİR

BARTIN

1-YILMAZ TOPALOĞLU

2-ŞAYESTE SALMANOĞLU

ARDAHAN 

1-TAŞKIN AKTAŞ

2-YAŞAR KAYA

IĞDIR   

1-KIZNAZ TÜRKELİ

2-HABİP EKSİK

YALOVA

1-ALİ FUAT HATİP

2-HEDİYE POLAT

3-ABDURRAZAK EKİNCİ

KARABÜK

1-ENSAR TOPAL

2-MUSTAFA ÖZSOY

3-DERYA GÖÇTÜRK

KİLİS

1-KASIM KISA

2-EZEL AYDIN

OSMANİYE

1-AHMET EKEN

2-MÜSLÜM ÇAĞAN

3-DERYA TURHAN

4-CELAL EKER

DÜZCE

1-YAHYA MACİT 

2-SEMA GÜNEŞ

3-MEHMET ŞERİF ORGUN


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