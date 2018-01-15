İşte Jaja'nın yeni takımı!

Erdinç Şahin

taraftarlarının devre arası transfer döneminde bordo mavili takıma dönmesi için mesaj yağmuruna tuttuğuyeni takımına imzayı attı.Geçen yıl Tayland Ligi'nde fırtınalar estiren Jaja yinekalarak bu keztransfer oldu. Jaja'nın sözleşme detayları ise henüz açıklanmadı.31 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçen sezon Tayland Ligi ekiplerinden Buriram Utd. forması giymiş ve çıktığı 34 maçta 34 gol 11 asist yaparak takımını şampiyonluğa taşımıştı. (Haber61)