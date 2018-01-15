İşte Jaja'nın yeni takımı!

Trabzonspor
taraftarlarının devre arası transfer döneminde bordo mavili takıma dönmesi için mesaj yağmuruna tuttuğu Jaja Coelho
yeni takımına imzayı attı.
Geçen yıl Tayland Ligi'nde fırtınalar estiren Jaja yine Tayland'da
kalarak bu kez Muangthong United'a
transfer oldu. Jaja'nın sözleşme detayları ise henüz açıklanmadı.
31 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçen sezon Tayland Ligi ekiplerinden Buriram Utd. forması giymiş ve çıktığı 34 maçta 34 gol 11 asist yaparak takımını şampiyonluğa taşımıştı. (Haber61)
Erdinç Şahin