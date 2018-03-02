İşte koridordaki kavganın detayları!

AHMET NUR ÇEBİ DE ORADAYDI

Erdinç Şahin

Dün akşam oynananZiraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 2-2 sona erdi.İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'de'un kırmızı kart görmesinden vegolünün ardındansevinci sonrası saha karıştı.Devrenin bitimiyle beraber takımlar soyunma odalarına giderkenvearasında tartışma çıktı. Bu esnada orada bulunanüzerine yürüyüncede Skrtel'i çekti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri araya girdi ve tartışma büyümeden sona erdi.