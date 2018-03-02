İşte koridordaki kavganın detayları!

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 2-2 sona erdi.
İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'de Alper Potuk
'un kırmızı kart görmesinden ve Şener'in
golünün ardından Volkan'ın
sevinci sonrası saha karıştı.
AHMET NUR ÇEBİ DE ORADAYDI
Devrenin bitimiyle beraber takımlar soyunma odalarına giderken Caner
ve Dirar
arasında tartışma çıktı. Bu esnada orada bulunan Skrtel
, Caner'in
üzerine yürüyünce Ahmet Nur Çebi
de Skrtel'i çekti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri araya girdi ve tartışma büyümeden sona erdi.
Erdinç Şahin