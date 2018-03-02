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İşte koridordaki kavganın detayları!

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin devre arasında koridor karıştı. Caner Erkin, Dirar,Skrtel ve Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi arasında tartışma çıktı.

İşte koridordaki kavganın detayları!
Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 2-2 sona erdi.

İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'de Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinden ve Şener'in golünün ardından Volkan'ın sevinci sonrası saha karıştı.
 

AHMET NUR ÇEBİ DE ORADAYDI


Devrenin bitimiyle beraber takımlar soyunma odalarına giderken Caner ve Dirar arasında tartışma çıktı. Bu esnada orada bulunan SkrtelCaner'in üzerine yürüyünce Ahmet Nur Çebi de Skrtel'i çekti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri araya girdi ve tartışma büyümeden sona erdi.


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