Müslüm Gürses milli oyuncularımızla birlikte "En büyük Türkiye" diye slogan atmış, bir ara Doğan Haber Ajansı'nın muhabiri olmuş ve elinde mikrofon milli oyuncularımızla röpler yapmıştı.

Ünlü sanatçının hastaneye yatmadan yaklaşık bir ay önce kaydedilen bu görüntüler aynı zamanda onun sağlıklı günlerinde kaydedilen son görüntülerinden de biri oldu.



Tevdavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses sağlıklı olarak hastaneye yatmadan yaklaşık 1 ay önce, 2012 Ekim'in görüntülenmişti. Ünlü Sanatçı Havalimanında Rusya'nın Kaliningrad kentinde düzenlenen 2012 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasını kaldıran milli takımımızın oyuncularıyla tesadüfen karşılaşmış ve onları bağrına basmıştı. Onlarla birlikte "En büyük Türkiye" diye slogan ata Müslüm Gürses DHA mikrofonunu eline alıp her bir oyuncuyla röportaj da yapmıştı.

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Müslüm Gürses, milli sporcularımızın başarısını şu sözlerle kutlamıştı; "Engelli kardeşlerimiz kupayı almışlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri birinci olarak da görmek istiyoruz. Devlet büyüklerimiz inşallah sizlere yardım ediyordur" dedi.

Müslüm Gürses'in yanında bu sırada sanatçı arkadaşı Yunus Bülbül de vardı

İbrahim YILDIZ İSTANBUL - DHA