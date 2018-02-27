İşte Mustafa Denizli'nin yaşadığı dehşet anları!

2 MİLYON LİRA TAZMİNAT

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Erdinç Şahin

İddianamede şüphelinin yumrukla müştekinin kafasına vurarak, "Yarın avukat gelecek, o üç buçuk milyon lirayı sen imzalayacaksın, biz geniş aileyiz, senin kafana sıktırırım, senin kafanı dağıtırım" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Evinnin ağabeyi olan Heja Elçi suçlamayı kabul etmezken,'nin Evin Elçin Denizli ile karşılıklı boşanma davalarıgeçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak'ye 'beni bankamatik gibi gördü' diyerek boşanma davası açmış ve 1 milyon lira tazminat istemişti.Mustafa Denizli'nin açtığı davaya karşı davayla cevap veren Evin Elçin Denizli de, 2 milyon lira tazminat ve aylık 20 bin lira nafaka talebinde bulunmuştu. Bu evlilikten maddi kazanç elde etmediğini, babasının bir dönem Bayındır Bakanı olduğunu belirten Evin Elçin Denizli, Mustafa Denizli'nin iddia ettiği şiddet iddialarının gerçek dışı olduğunu öne sürmüştü.Evin Elçin Denizli'nin avukatı, "Müvekkilim bir aşk evliliği yapma hayaliyle evlenmiştir. Evliliği için elinden gelen çabayı göstermiştir. Evliliğin sarsılmasına asıl sebep, müvekkilimin maddi beklentisi değil davacı tarafından bir eş olmanın gerektirdiği sevgi, şefkat ve hoşgörü başta olmak üzere manevi hiçbir gerekliliğin yerine getirilmemesidir" demişti.Bu gelişmelerin ardından Mustafa Denizli'nin karşılıklı boşanma davaları süren eşinin ağabeyişikayetçi olduğu ve soruşturma kapsamında ağabeye dava açıldığı anlaşıldı. İstanbulMahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre Mustafa Denizli 'müşteki' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Mustafa Denizli savcılık şikayetinde Heja Elçi'nin kız kardeşi Evin Elçin Denizli için kendisinden para istediğini ve bu durumu konuşmak için birkaç kez evine geldiğini iddia etti.suçundan 10 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istenen Heja Elçi'nin en son 25 Eylül 2016 tarihinde evine geldiğini iddia eden Mustafa Denizli, hoş geldin demek için elini uzattığında aniden Heja Elçi'nin yumrukla kafasına vurduğunu iddia etti. Mustafa Denizli'nin iddiasına göre Heja Elçi daha sonra Mustafa Denizli'yi koltuğa itekledi ve vurmaya devam etti. Bu sırada Mustafa Denizli'ye, "Yarın avukat gelecek o üç buçuk milyon lirayı sen imzalayacaksın bu iş böyle bitecek biz geniş aileyiz ailede her türlü insan var, sen benim neyi kastettiğimi anlarsın.. senin kafana sıktırırım, senin kafanı dağıtırım" diyerek tehdit etti.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Heja Elçi müştekiye vurmadığını ve onu tehdit etmediğini anlattı. İddianamede davaya konu suçların uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, tarafların uzlaşmaya çağrıldığı, ancak yürütülen uzlaşma çabalarından bir sonuç alınamadığı belirtildi. İddianamede Evin Elçi Denizli hakkında ise basit yaralama ve tehdit suçlarından takipsizlik kararı verildiği de açıklandı.İddianameyi kabul eden mahkeme, Mustafa Denizli'nin duruşma günü hazır edilmesine, Heja Elçi'nin de ifadesinin alınması için Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazısı yazılmasına karar verdi.