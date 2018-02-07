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İşte Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın yeni görevi

Galatasaray'da daha önce Florya'da görev alacağı duyulurulan Necati Ateş ve Gökhan Zan göreve başladı. Alt yapıda görev alacak iki isim aynı zamanda haftanın 1 günü Fatih Terim ile idmanlara çıkacak.

İşte Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın yeni görevi
Galatasaraylı eski futbolcuları Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın daha önce Florya'da görev alacağı duyurulmuştu. İki futbolcu'da bu hafta itibari ile Florya'daki görevlerine başladı.
 

MEVKİ ANTRENÖRLÜĞÜ YAPACAKLAR


Necati Ateş alt yapıda U14-15 ve U16 takımları ile yakından ilgilenecek. Ayrıca haftanın bir günü Fatih Terim'in uygun gördüğü günlerde A Takım bölge antrenörü olarak golcüleri çalıştıracak.

Gökhan Zan ise alt yapıda U19 takımında yardımcı antrenörlük yapacak. Fatih Terim'in çağırdığı günlerde ise Gökhan Zan bölge antrenörü olarak savunma oyuncuları ile bire bir ilgilenecek.
 

NECATİ ATEŞ DUYURDU


Necati Ateş bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ve paylaştığı resimle göreve başladığını duyurdu. 

Necati paylaşımında "Yine, yeni, yeniden... Her geldiğimde şampiyonlukla biten maceraya, kaldığımız yerden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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