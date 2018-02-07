İşte Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın yeni görevi

MEVKİ ANTRENÖRLÜĞÜ YAPACAKLAR

NECATİ ATEŞ DUYURDU

Erdinç Şahin

lı eski futbolcularıve'ın daha öncegörev alacağı duyurulmuştu. İki futbolcu'da bu hafta itibari ile Florya'daki görevlerine başladı.Necati Ateş alt yapıda U14-15 ve U16 takımları ile yakından ilgilenecek. Ayrıca haftanın bir günü Fatih Terim'in uygun gördüğü günlerde A Takım bölge antrenörü olarak golcüleri çalıştıracak.Gökhan Zan ise alt yapıda U19 takımında yardımcı antrenörlük yapacak.'in çağırdığı günlerde ise Gökhan Zan bölge antrenörü olarak savunma oyuncuları ile bire bir ilgilenecek.Necati Ateş bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ve paylaştığı resimle göreve başladığını duyurdu.Necati paylaşımında "" ifadelerini kullandı.