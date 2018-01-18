İşte Neymar gerçeği...

Adı uzun bir süredir Real Madrid
'le transfer dedikodularına karışan Paris Saint Germain
'in yıldız futbolcusu Neymar
hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yaz Barcelona
'dan 222 milyon euro
karşılığında PSG
'nin yolunu tutan Neymar'ın avukatlarından Marcos Motta
, Brezilyalı süperstarın sözleşmesiyle ilgili çok önemli bir detayı açıkladı.
Radio Globo
'ya konuşan Motta, "Size garanti verebilirim ki Neymar'ın kontratında ne serbest kalma maddesi ne de kulübün ve kendisinin sezon sonundaki hedefleriyle ilgili bir madde yer alıyor.
" ifadelerini kullandı.
PSG formasıyla bu sezon 23 maçta forma giyen Neymar, 24 gol ve 14 asistle
muazzam bir performansa imza attı.
Fanatik
Erdinç Şahin