İşte Neymar gerçeği...

Erdinç Şahin

Adı uzun bir süredir'le transfer dedikodularına karışan'in yıldız futbolcusuhakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı.Geçtiğimiz yaz'dankarşılığında'nin yolunu tutan Neymar'ın avukatlarından, Brezilyalı süperstarın sözleşmesiyle ilgili çok önemli bir detayı açıkladı.'ya konuşan Motta, "" ifadelerini kullandı.PSG formasıyla bu sezon 23 maçta forma giyen Neymar,muazzam bir performansa imza attı.