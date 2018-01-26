İşte Orlando'nun Larin için Beşiktaş'tan istediği rakam!

LİSANS İŞLEMLERİ 1 AY SÜRECEK

Erdinç Şahin

'ıntransferi ilginç bir hal almaya başladı. Kanadalı futbolcunun bir önceki kulübü, Siyah-Beyazlılardan bonservis bedeli talebinde bulundu.ekibi, Larin için 4 milyon Euro istiyor.Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu 10 gün önce İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılar bu hafta antrenmanlara başlayanbonservis bedelsiz transfer etmeyi planlarkenbu durumu kabul etmiyor.Larin'in sözleşmesinin devam ettiğini savunanekibi, bu transferin geçersiz olduğunu iddiasında. Orlando City bu durum nedeniyle 22 yaşındaki futbolcunun lisansı için gerekli evrakları göndermedi. Beşiktaş kısa vadeli çözümü için FIFA'dan geçici lisans çıkartma yoluna gidiyor. 1 ay sürmesi beklenen işlemlerin ardındanforması giyebilecek.MLS ekibi ise konuyu FIFA'ya taşıyarak Larin ve Beşiktaş için hukuki süreç başlatacak. Siyah-Beyazlılar konunun çözüme kavuşması ve Larin'in tamamen futbola odaklanması için Orlando City ile uzlaşma yoluna gidebilir.Yönetim bu doğrultuda Orlando City ile bonservis bedeli konusunda anlaşarak konuyu'lık olmadan kapatabilir.