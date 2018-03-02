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İşte Quaresma'nın alacağı ceza!

Dünkü Fenerbahçe maçında Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gören ve sonrasında da Mehmet Ekici'yle tartışan Quresma'ya ağır ceza verileceği ifade ediliyor.

İşte Quaresma'nın alacağı ceza!
Süper Lig’de pazar gecesi attığı 2 golle oynanan derbiye damga vuran Beşiktaşlı Ricardo Quaresma dün ikinci yarıda dahil olduğu kupa randevusunda sadece 7 dakika oyunda kalabildi.
 

EN AZ 3 MAÇ CEZA 


Josef’in yüzüne dirseğiyle vurarak direkt kırmızı kart gören ve daha sonra Mehmet Ekici’ye de çok sert bir müdahalede bulunan Portekizli futbolcu ağır bir ceza yeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Josef’e indirdiği şiddetli darbe için Quaresma’ya en az 3 maç ceza geleceği bildirildi.


 

TAHRİK İNDİRİMİ SÖZ KONUSU


Siyah-beyazlı oyuncu, Mehmet Ekici’ye müdahalesi için de rapor edilmesi halinde ayrı bir ceza alacak. Bugün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecek olan Quaresma’ya verilecek ceza böylece 5-6 maça kadar çıkabilecek. Ancak tahrik indirimi uygulanması halinde Portekizli futbolcuya verilecek ceza 3’te bir oranında azalacak.

 Akşam


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