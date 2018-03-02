İşte Quaresma'nın alacağı ceza!

EN AZ 3 MAÇ CEZA

TAHRİK İNDİRİMİ SÖZ KONUSU

Erdinç Şahin

’de pazar gecesi attığı 2 golle oynanan derbiye damga vurandün ikinci yarıda dahil olduğu kupa randevusunda sadece 7 dakika oyunda kalabildi.yüzüne dirseğiyle vurarak direkt kırmızı kart gören ve daha sonra’ye de çok sert bir müdahalede bulunan Portekizli futbolcu ağır bir ceza yeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Josef’e indirdiği şiddetli darbe içinen az 3 maç ceza geleceği bildirildi.Siyah-beyazlı oyuncu, Mehmet Ekici’ye müdahalesi için de rapor edilmesi halinde ayrı bir ceza alacak. Bugün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecek olan Quaresma’ya verilecek ceza böylece 5-6 maça kadar çıkabilecek. Ancak tahrik indirimi uygulanması halinde Portekizli futbolcuya verilecek ceza 3’te bir oranında azalacak.