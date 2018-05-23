Beşiktaş'tan bir yıldız daha kayıyor. Dünya Kupası öncesi tatilde stres atan Ricardo Quaresma’nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.

"KATAR'A ÇOK YAKIN"

Çin’e gideceği iddia edilen Q7, ‘Beşiktaş’a her şey için teşekkürler’ mesajı atınca ‘Tamam iş bitmiş’ yorumları yapıldı. Akşam’ın ulaştığı bilgilere göre ise Quaresma, Çin’e değil Katar’a gitmeye çok yakın. Daha önce Bülent Uygun’un eski takımı Al Gharafa’nın transfer listesinde yer alan Quaresma, tercihini büyük ihtimalle bu takımdan yara kullanacak. Daha önce de Katar’da Al Ahli takımında oynayan Quaresma’ya eski takımına geri dönmesi için de cazip teklifler olduğu belirtiliyor.





Akşam