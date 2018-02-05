İşte Şenol Güneş'in yeni sistemi!

RYAN BABEL MUMLA ARANDI

‘FARK AÇILIYOR’ UYARISI YAPIYOR

Erdinç Şahin

’de iki sene üst üste gelen şampiyonlukların ardından bu sezon oynadığı futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş’taoyun planında değişikliğe hazırlanıyor.Ligde deplasmandaki 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan bırakan Siyah-Beyazlılar, 37 puanla 4. sırada bulunuyor. Kara Kartal, bu sezon ligde Vodafone Park’ta oynadığı 9 müsabakada ise 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Beşiktaş içerideki maçlarda kilitlenen rakiplerini bir şekilde açıyor fakat dış sahada istenilen oyunu ortaya koyamıyor.Beşiktaş’ınkarşılaşmasında bıraktığı 2 puanın yankıları sürerken, bu karşılaşmada sarı kart cezalısı olanin boşluğu dolmadı. Hollandalı yıldızın yerine oynayan vatandaşıperformansı takıma katkı sağlamadı. Şenol Hoca’nın bundan sonra Babel’in yokluğunda sol kanadaçekmesi ve Lens’i mecbur kalmadıkça ilk 11’de oynatması beklenmiyor. Güneş’in dış saha planı ise sistemi değiştirmek olacak. Tecrübeli hoca, deplasmanda Talisca’yı keserek ileri uçtaveikilisine görev vermeyi düşünüyor. Şenol Hoca, bazı anlarda ise Quaresma’yı kulübeye çekip, Talisca’yı kanatlara yollayabilir.Şenol Güneş, takımının kalitesinden şüphe etmiyor. Fakat futbolcuların lig maçlarına yeteri kadar konsantre olmamasından ve mücadele etmemesinden şikâyetçi. Deneyimli hoca, oyuncularına; lig yarışının gittikçe zorlaştığını, önde bulunan takımlar ile aradaki farkın açıldığını ve artık maçları daha erken koparmaları gerektiğini söylüyor. Şenol Güneş, üç kulvarda yarışan futbolcularına maç maç bakmaları gerektiğini sık sık tembihliyor. (Akşam)