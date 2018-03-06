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İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı!

Atiker Konyaspor'un yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımında ilk icraatı gerçekleştirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı!
Atiker Konyaspor, ligde uzun süren kötü gidişatın ardından Mehmet Özdilek'in görevine son vermiş ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmişti.
 

ALİ ÇAMDALI GERİ DÖNÜYOR


Genç teknik adamın yönetimden ilk isteği ise ortaya çıktı. Konyaspor Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Ali Çamdalı'nın sözleşmesini feshedildiğini açıklamıştı. Ancak Ali Çamdalı'nın Atiker Konyaspor'la olan sözleşmesinin devam ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ının da Ali Çamdalı'nın takımda kalması gerektiğini ve ona ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Ali Çamdalı'nın affedilerek takımla çalışmalara yeniden başlaması bekleniyor.


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