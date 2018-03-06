İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı!

ALİ ÇAMDALI GERİ DÖNÜYOR

Erdinç Şahin

, ligde uzun süren kötü gidişatın ardından'in görevine son vermiş ve yerinegetirmişti.Genç teknik adamın yönetimden ilk isteği ise ortaya çıktı.Yönetimi, geçtiğimiz haftalardasözleşmesini feshedildiğini açıklamıştı. Ancak'nınolan sözleşmesinin devam ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ının da Ali Çamdalı'nın takımda kalması gerektiğini ve ona ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Ali Çamdalı'nın affedilerek takımla çalışmalara yeniden başlaması bekleniyor.