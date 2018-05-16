İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 10.6 oldu.

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İşsiz sayısı ise Şubat’ta geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi. İş gücü (çalışabilecek nüfus) Şubat’ta 31 milyon 520 bin kişiye çıktı. Ancak 28 milyon 166 bini bir işte çalışabiliyor.

Genç işsizlikte ise düşüş dikkat çekti. 15-24 yaş arası işsizlik oranı bir yılda yüzde 23.3’ten yüzde 19’a yani 21 ayın en düşük seviyesine indi.