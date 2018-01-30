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İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın notu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle iki tarafı da memnun edemeyen hakem Ali Palabıyık'ın notu belli oldu

İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın notu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık, iki kulüpten de tepki görmesine rağmen yüksek puan aldı. Karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım, Palabıyık’a sezonun en yüksek notlarından biri olan 8.4 puan verdi.

İyi ve verimli performans’ anlamına gelen bu notla Ali Palabıyık, önümüzdeki dönemde daha kritik maçlarda görev alabilecek. Yıldırım’ın zorlu karşılaşmada Palabıyık’ın verdiği kararların hemen hepsini doğru bulduğu, sadece Fenerbahçe’nin golünden önce topun Alper Potuk’tan çıkıp çıkmadığı konusunda tereddütte kaldığı bildirildi.
 

HOCALAR ELEŞTİRDİ


Maçı değerlendiren hakem hocaları Ali Palabıyık’ın, Alper Potuk’un ayağına kasıtlı olarak basan Pereira ve Kucka ile Abdülkadir Ömür’e sert müdahalede bulunan Fernandao’nun kırmızı kart görmesi gerektiği görüşünde birleşmişti.

Yorumcular ayrıca Palabıyık’ın, Fenerbahçe’nin golü öncesi top Alper Potuk’tan çıkmış olmasına rağmen aut yerine korner kararı verdiğini de belirtmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da, “Pereira ve Kucka net kırmızı kart görmeliydi. Tribünlerin etkisinde kaldı. Bu yönetim Ali Palabıyık’a yakışmadı” eleştirisinde bulunmuştu.

 Hürriyet - Adil Demirçubuk


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