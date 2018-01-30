İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın notu

HOCALAR ELEŞTİRDİ

Erdinç Şahin

maçının hakemi, iki kulüpten de tepki görmesine rağmen yüksek puan aldı. Karşılaşmanın gözlemcisisezonun en yüksek notlarından biri olan 8.4 puan verdi.anlamına gelen bu notlaönümüzdeki dönemde daha kritik maçlarda görev alabilecek. Yıldırım’ın zorlu karşılaşmada Palabıyık’ın verdiği kararların hemen hepsini doğru bulduğu, sadecegolünden önce topun’tan çıkıp çıkmadığı konusunda tereddütte kaldığı bildirildi.Maçı değerlendiren hakem hocaları’un ayağına kasıtlı olarak basansert müdahalede bulunankırmızı kart görmesi gerektiği görüşünde birleşmişti.Yorumcular ayrıca Palabıyık’ın, Fenerbahçe’nin golü öncesi top Alper Potuk’tan çıkmış olmasına rağmen aut yerine korner kararı verdiğini de belirtmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da, “Pereira ve Kucka net kırmızı kart görmeliydi. Tribünlerin etkisinde kaldı. Bu yönetim Ali Palabıyık’a yakışmadı” eleştirisinde bulunmuştu.