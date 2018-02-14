İşte TSK’nın vurduğu sivil görünümlü teröristler

Erdinç Şahin

’ya karşıbölgesinde sürdürdüğükapsamındayeni görüntüler paylaşıldı.İHA’nın servis ettiği görüntülerdebulunanteröristler İran yapımımodel askeri araçtangüçlerine ateş açarken görülüyor. Araç daha sonra saklandığı hangara giriyor ve kendilerini takip eden SİHA’lar tarafından imha ediliyor.Türk askerine ateş açan teröristlere ait olduğu ifade edilen 10 Şubat tarihine ait bir fotoğraf, TSK’nın paylaştığı görüntülerin ardından sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafta üç YPG/PYD’li terörist, operasyon görüntülerinde yer alan aracın içinde görülüyor.