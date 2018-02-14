İşte TSK’nın vurduğu sivil görünümlü teröristler

TSK ve ÖSO’nun YPG/PKK
’ya karşı Suriye’nin Afrin
bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında TSK’dan
yeni görüntüler paylaşıldı.
İHA’nın servis ettiği görüntülerde Cinderis’te
bulunan YPG’li
teröristler İran yapımı Safir
model askeri araçtan TSK ve ÖSO
güçlerine ateş açarken görülüyor. Araç daha sonra saklandığı hangara giriyor ve kendilerini takip eden SİHA’lar tarafından imha ediliyor.
İHA'lar hainleri böyle görüntülemişti:
Türk askerine ateş açan teröristlere ait olduğu ifade edilen 10 Şubat tarihine ait bir fotoğraf, TSK’nın paylaştığı görüntülerin ardından sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafta üç YPG/PYD’li terörist, operasyon görüntülerinde yer alan aracın içinde görülüyor.
Sözcü
Erdinç Şahin