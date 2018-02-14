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İşte TSK’nın vurduğu sivil görünümlü teröristler

TSK'nın dün servis ettiği görüntülerde SİHA'lar tarafından yok edilen YPG'li hainlerin kimlikleri ortaya çıktı. Öldürülen 3 teröristin Türkiye'ye yönelik saldırıyı gerçekleştirdikleri aracın içinde çekilen fotoğraflarında, üzerlerindeki kıyafetlerin bile aynı olduğu görüldü.

14 Şubat 2018, Çarşamba 09:34
İşte TSK’nın vurduğu sivil görünümlü teröristler
TSK ve ÖSO’nun YPG/PKK’ya karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK’dan yeni görüntüler paylaşıldı.

İHA’nın servis ettiği görüntülerde Cinderis’te bulunan YPG’li teröristler İran yapımı Safir model askeri araçtan TSK ve ÖSO güçlerine ateş açarken görülüyor. Araç daha sonra saklandığı hangara giriyor ve kendilerini takip eden SİHA’lar tarafından imha ediliyor.

İHA'lar hainleri böyle görüntülemişti:



Türk askerine ateş açan teröristlere ait olduğu ifade edilen 10 Şubat tarihine ait bir fotoğraf, TSK’nın paylaştığı görüntülerin ardından sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafta üç YPG/PYD’li terörist, operasyon görüntülerinde yer alan aracın içinde görülüyor.


Sözcü
 


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