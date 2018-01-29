İşte Vagner Love'ın forma numarası

HASAN ÇAVUŞOĞLU: HAYIRLI OLSUN

Erdinç Şahin

'ı dün gece'a getiren'ta Brezilyalı oyuncunun forma numarası da belli oldu.Siyah Beyazlılar'da 30 numarayı giyecek.2 sezon önce bonservissiz olarak'dan'a transfer olan Vagner Love, geçen sezon 23 gol, 3 asistlik performansıyla gol kralı olmuş, 33 yaşındaki forvet iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.Vagner, Alanya'ya geldiği zaman 'Tatile geldi' dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir.