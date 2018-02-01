İstifa eden AK Partili Başkan Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirdi

Görevine geçen 10 Kasım’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından atanan, 22 ve 23. dönem Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk,
sosyal medyadaki sayfasından dün yaptığı paylaşımla il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
İSTİFA SEBEBİ SAĞLIK SORUNLARI
AK Parti ilçe başkanlıklarının kongrelerinin tamamlanmasını beklemeden istifasını duyuran eski milletvekili Ertürk, paylaşımında, "Sağlık sebeplerim nedeniyle görevlendirilmiş olduğum il başkanlığından ayrılıyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.
Bu istifanın ardından Aydın’daki AK Parti ilçe kongrelerinin de ertelendiği duyuruldu.
KALP SPAZMI GEÇİRDİ
Didim
’de programı olan Ahmet Ertürk
ise dün Nazilli’deki
evine dönerken yolda fenalaştı. Yanındakilerin Söke’deki özel bir hastaneye götürdüğü Ertürk’ün, kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Şu an sağlık durumu iyi olan Ahmet Ertürk, tedavisi sonrası taburcu edildi.
Erdinç Şahin