İstifa eden AK Partili Başkan Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirdi

İSTİFA SEBEBİ SAĞLIK SORUNLARI

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Erdinç Şahin

Görevine geçentarafından atanan, 22 ve 23. dönemsosyal medyadaki sayfasından dün yaptığı paylaşımla il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.AK Parti ilçe başkanlıklarının kongrelerinin tamamlanmasını beklemeden istifasını duyuran eski milletvekili Ertürk, paylaşımında, "Sağlık sebeplerim nedeniyle görevlendirilmiş olduğum il başkanlığından ayrılıyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.Bu istifanın ardından Aydın’daki AK Parti ilçe kongrelerinin de ertelendiği duyuruldu.’de programı olanise dünevine dönerken yolda fenalaştı. Yanındakilerin Söke’deki özel bir hastaneye götürdüğü Ertürk’ün, kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Şu an sağlık durumu iyi olan Ahmet Ertürk, tedavisi sonrası taburcu edildi.