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İstifa eden AK Partili Başkan Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirdi

AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini dün sosyal medyadan duyuran Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirince hastaneye kaldırıldı. 

01 Şubat 2018, Perşembe 14:10
İstifa eden AK Partili Başkan Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirdi
Görevine geçen 10 Kasım’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan, 22 ve 23. dönem Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, sosyal medyadaki sayfasından dün yaptığı paylaşımla il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
 

İSTİFA SEBEBİ SAĞLIK SORUNLARI


AK Parti ilçe başkanlıklarının kongrelerinin tamamlanmasını beklemeden istifasını duyuran eski milletvekili Ertürk, paylaşımında, "Sağlık sebeplerim nedeniyle görevlendirilmiş olduğum il başkanlığından ayrılıyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.

Bu istifanın ardından Aydın’daki AK Parti ilçe kongrelerinin de ertelendiği duyuruldu.
 

KALP SPAZMI GEÇİRDİ


Didim’de programı olan Ahmet Ertürk ise dün Nazilli’deki evine dönerken yolda fenalaştı. Yanındakilerin Söke’deki özel bir hastaneye götürdüğü Ertürk’ün, kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Şu an sağlık durumu iyi olan Ahmet Ertürk, tedavisi sonrası taburcu edildi.


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