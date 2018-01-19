İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi

'SENİNLE YOLA DEVAM EDİYORUZ'



BOLU VE 2 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA



BAŞARI DİLEDİ

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti

Haber Merkezi

AK Parti Bolu İl Başkanı iken 31 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan il kongresinin iptal edilmesiyle kongreye bir gün kala istifa ettiğini açıklayan Nurettin Doğanay, tekrar il başkanlığı görevine getirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nurettin Doğanay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çağırdığı ve yaptığı görüşme sonrasında ‘Seninle yola devam ediyoruz’ dediği öğrenildi.Ayrıca, 31 Aralık günü olması planlanan ancak iptal edilen AK Parti Bolu 6. İl Kongresi’nin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi., Cumhurbaşkanı veile yapılan istişare sonucu Samsun, Diyarbakır ve Bolu il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.Ataş, partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla duyurdu.Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun İl Başkanlığına, Diyarbakır İl Başkanlığına, Bolu İl Başkanlığına da'ın getirildiğini kaydetti.Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilata başarı diledi.