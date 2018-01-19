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İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi

Bolu’da, AK Parti 6. İl Kongresinin iptal edilmesinin ardından istifa eden eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden il başkanı olarak görevlendirildi

İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi
AK Parti Bolu İl Başkanı iken 31 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan il kongresinin iptal edilmesiyle kongreye bir gün kala istifa ettiğini açıklayan Nurettin Doğanay, tekrar il başkanlığı görevine getirildi.
 

'SENİNLE YOLA DEVAM EDİYORUZ'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nurettin Doğanay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çağırdığı ve yaptığı görüşme sonrasında ‘Seninle yola devam ediyoruz’ dediği öğrenildi.

Ayrıca, 31 Aralık günü olması planlanan ancak iptal edilen AK Parti Bolu 6. İl Kongresi’nin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.


BOLU VE 2 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA


AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun, Diyarbakır ve Bolu il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla duyurdu.


BAŞARI DİLEDİ


Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun İl Başkanlığına Hakan Karaduman, Diyarbakır İl Başkanlığına Süleyman Serdar Budak, Bolu İl Başkanlığına da Nurettin Doğanay'ın getirildiğini kaydetti.
Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilata başarı diledi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa ettiAK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti


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