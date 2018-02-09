İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

İstihdamda 6 dev adım atılacak

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu istihdamda atılacak yeni adımları açıkladı. Toplum yararına çalışanlara kreş desteği, 2.220 TL’yi aşan tutara kadar prim ve vergi teşviki yeni düzenlemeler arasında

İstihdamda 6 dev adım atılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "artı 2 istihdam" çağrısı yeni adımlarla destekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yıl istihdama verilecek teşviklerle beraber altı önemli adım daha atacakları mesajını verdi. Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un 8 bin kişilik ekibiyle köylere de indiğini belirterek, belediyelerde toplum yararına çalışan personele de çocuk bakım desteği vereceklerini açıkladı. Sarıeroğlu, "Toplum yararına çalışma programları kapsamında kreş açan belediyelerimize destek vereceğiz" dedi.


2.220 LİRALIK PRİM, VERGİ TEŞVİKİ


Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Kredi Garanti Fonu'nun bu yıl reel sektöre sağladığı 140 milyar lira kefalet desteğinin de istihdam oranlarına güçlü şekilde yansıyacağını belirterek "2 bin 220 lirayı aşan tutarlara kadar prim, vergi teşviki vereceğiz. Bu tutarı ücretlerin içinde yer alacak" dedi.

Geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarının fonksiyonlarını değiştireceklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, "Eşleşme hizmetlerinde yeni modeller devreye giriyor. Aktif işgücü programlarının yanında pasif iş gücü programları da geçiriliyor. Köylere inen projelerle güçlü hedeflerle devam ediyoruz" diye konuştu.

Sarıeroğlu, "Bir yılda 1.5 milyon ek istihdam sağladık. 2003'te 135 bin kişiyi işe yerleştien İŞKUR bugün 1 milyon 27 bin kişiyi işe yerleştirdi" değerlendirmesini yaptı. İŞKUR'un hedeflerini güncelleme aşamasında olduklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Personel sayısını, illerdeki etkinliğimizi artıracağız, bilişim altyapımızı güçlendireceğiz. Eşleşme hizmetleriyle ilgili yeni modelleri devreye alacağız" dedi.


KADIN ÇALIŞANA DESTEK


Kadın istihdamının artırılmasına yönelik kreş desteği düzenlemesini anımsatan Bakan Sarıeoğlu, belediyelerin de çocuk bakım hizmetlerinde etkin olması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Her işçiye 9 bin 378 TL

Her işçiye 9 bin 378 TL
Emekliye 2 kat ek ödeme

Emekliye 2 kat ek ödeme
ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş

ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş
Eşi vefat eden kadına 500 TL

Eşi vefat eden kadına 500 TL
Eksik SSK primini kapatmanın 6 yolu

Eksik SSK primini kapatmanın 6 yolu
Hindistan’da Google’a para cezası 

Hindistan’da Google’a para cezası 
Emniyet'ten kiralık araç firmalarına rekor ceza

Emniyet'ten kiralık araç firmalarına rekor ceza
8 Şubat altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)

8 Şubat altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)
Dünyanın en büyüğünden dikkat çekici Türkiye yorumu

Dünyanın en büyüğünden dikkat çekici Türkiye yorumu
Son dakika... Spotify kapanıyor mu? Spotify'dan Türkiye ile ilgili flaş karar

Son dakika... Spotify kapanıyor mu? Spotify'dan Türkiye ile ilgili flaş karar
Paraları transferde kaybolanlar için son 4 gün

Paraları transferde kaybolanlar için son 4 gün