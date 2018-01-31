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İstiklal Caddesi'nde facianın eşiğinden dönüldü

İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki nostaljik tramvayın üstüne henüz belirlenemeyen nedenle süsleme ışığı düştü

İstiklal Caddesi'nde facianın eşiğinden dönüldü
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde asılı süsleme ışıklarının tramvayın üzerine düşmesi sonucu elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.

DHA'nın haberine göre olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki nostaljik tramvayın üstüne henüz belirlenemeyen nedenle süsleme ışığı düştü. Tramvayın üstündeki ve süslemelerin bağlı olduğu elektrik kablolarında küçük çapta yangın çıktı.
 

45 DAKİKA SEFERLER AKSADI


Cadde üzerinde alt yapı çalışması yapan işçiler yangına, yangın tüpüyle müdahale etti. Bu sırada İstiklal Caddesi'nde yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri düşen süsleme ışıklarını tramvayın üzerinden aldı. Olay nedeniyle nostaljik tramvay seferleri yaklaşık 45 dakika yapılamadı.



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