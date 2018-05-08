İstiklal Caddesi’nde korkutan yangın

İstiklal Caddesi’nde bulunan bir restoranın ikinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken İstiklal Caddesi’ni dumanlar kapladı

08 Mayıs 2018, Salı 20:16
İstiklal Caddesi’nde korkutan yangın
Yangın, 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Meşelik Sokak’ta bulunan bir restoranın ikinci katında meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden restoranın fırın bölümünde yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar ve müşteriler hemen kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluşurken İstiklal Caddesi’ni dumanlar kapladı. 

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İSTANBUL (İHA)
 


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