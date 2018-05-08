İstiklal Caddesi’nde korkutan yangın

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Nuri Turan

Yangın, 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Meşelik Sokak’ta bulunan bir restoranın ikinci katında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden restoranın fırın bölümünde yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar ve müşteriler hemen kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluşurken İstiklal Caddesi’ni dumanlar kapladı.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.İSTANBUL (İHA)