İstiklal Caddesi'nde "30 Ağustos Zafer Bayramı"nı kutlamak isteyen kalabalık grup, polis ile karşı karşıya geldi.

"Her yer Taksim, her yer direniş ve savaşa hayır" sloganları atıldı. Gösteride Esad yönetimi aleyhine de pankart asıldı.



ANKARA DA GERGİN





Ankara'da Kızılay Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için toplanan çeşitli grupların üyeleri yürüyüşe başladı.

YKM önündeki toplanan kalabalık Anıtkabir'e yürümeye başladı.

Polisin ise çıkışları kapattığı gelen bilgiler arasında.

TOMA'lar ve çevik kuvvet güçleri Güvenpark meydanında beklemeye devam ediyorlar.