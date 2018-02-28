İstinat duvarı aracın üzerine çöktü

Bursa’da aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın altında kalan otomobil hurdaya dönerken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

İstinat duvarı aracın üzerine çöktü
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağışlar Bursa’da dün geceden bu yana şiddetini arttırarak devam ediyor. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konuklar bölgesinde bir inşaat halindeki bir sitenin istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Park halindeki bir otomobil yıkılan duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Olayda otomobilin içerisinde kimsenin olmaması facianın yaşanmasına engel oldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekip inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Sezgin Avcı /İHA)


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