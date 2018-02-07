İsveç'in en soğuk günü!

İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu, eksi 40 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle bugünü “İsveç’in en soğuk günü” ilan etti
 

İsveç'in en soğuk günü!
İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu'na göre, İsveç en soğuk gününü yaşıyor. İsveç’in kuzeyini etkisi altına alan şiddetli kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düştü.


KIRMIZI ALARM VERİLDİ


Ülkenin kuzey bölümünde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bütün okullar tatil edildi. Yaşları 65’ten büyük olanlar, mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarıldı.
 

5 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ


İsveç’in kuzey bölgelerinde yaşanan kar fırtınası nedeniyle 5 kişinin donarak öldüğü belirtildi. Yetkililer, kuzey kutbundan gelen soğukların devam edeceğini bildirdi.

(Metin Altınışık /İHA)


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